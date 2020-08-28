手術中染疫！婦產醫「住院1周抱病回戰場」　施景中稱神...逼哭近萬人

▲醫師無私奉獻，惹哭網友！（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者劉維榛／綜合報導

相對於全世界新冠肺炎染疫高達2451多萬人，台灣彷彿平行世界，還為了彰化普篩一事吵不停！台大名醫施景中分享，一位印尼朋友也是婦產科權威，日前替孕婦做植入性胎盤手術時，不幸染上新冠肺炎，甚至只在醫院治療1周，如今又重回崗位繼續動刀，就是不願讓新生命成了疫情下的犧牲者。

施景中在臉書透露，昨（27）日才跟印尼醫師朋友通話，「他用了我的王蟲縫法，剛剛幫助了一個孕婦」，欣慰手術非常成功之餘，但堅定振奮的背後，其實對方也染上新冠肺炎，「已經幫五個得到COVID-19的植入性胎盤孕婦做手術」，過程中不慎中鏢。

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印尼醫師僅短短接受一周治療，如今又回到手術戰場，繼續接生下一個新生命，施景中感動直呼，「你簡直就是這些孕婦的神，你不幫她們、大概就沒有人要幫她們了...」施景中也提到，「今天他們全國還有2000個新增病例」，政府卻完全無力控制。

反觀台灣疫情控制得當，施景中也感動直呼，「台灣還沒有孕婦真正得到COVID-19，更別說是同時合別的產科重症了，生活在台灣，真的是一個恩典。」

文章引起近萬名網友淚崩暖回，「生活在台灣是恩典，2020感觸特別深」、「這醫生真的是菩薩QQ」、「希望讓更多一直吵普篩的朋友知道，如果醫療體系崩潰有多可怕，身為台灣人有多麼幸福」、「幫得到印尼，感覺很好，印尼人幫忙台灣照顧很多長者，希望以後有更多實質交流」、「抱病上戰場，印尼人口2億8千萬，要控制好也不容易」。