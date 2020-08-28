9號颱「梅莎」最快今晚生成！靠近台灣恐是中颱強度　最新路徑曝光

▲TD11將生成為「梅莎」颱風。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，菲律賓東邊海面的熱帶擾動已正式生成熱帶性低氣壓TD11，最快今晚就會形成今年第9號颱風「梅莎」，將持續往琉球海面移動，周日到周二將對台帶來間接影響，北部、東半部、大台北地區、北海岸等地會有局部短暫陣雨。

氣象局預報員徐仲毅表示，熱帶性低氣壓已於今天凌晨2點生成，目前於菲律賓東方海面、距離台灣1200公里，且目前大氣環境與海溫有利發展，預計今明兩日就會生成第9號颱風「梅莎」，這兩天將滯留海面，周日迅速北上，周一通過琉球海面，朝西北方向、往日韓方向移動，周一離台灣距離相對最近。

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▲TD11今明兩日就會生成為「梅莎」颱風。（圖／氣象局）

徐仲毅表示，預計梅莎可能增強至中颱等級，雖然侵台機率低，但周日到周二仍會間接影響台灣，預計周日開始北部、東北部就會有雨，周一、二的雨勢漸強，由於距離台灣有一段距離，因此發布海上警報的機率較低。

▲海面上的熱帶系統將為北、東部帶來雨勢。（圖／記者李毓康攝）

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」表示，這周六日南部的天氣緩和，其他各地也會顯著轉為夏季，偶有局部午後雷陣雨的天氣。不過這時候就要留意菲律賓東方海面，可能在周末有機會發展成為今年第九號颱風。

預計熱帶性低氣壓周末將成長為颱風，最快則是下周一會接近台灣東部海面，很類似過去從東方海面通過往北前進的颱風。由於生成位置可能距離台灣較近，最快影響東部海面也是下周一，下周一東部的風浪會增大不少。

▲準梅莎颱風路徑預測。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉絲專頁）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉絲專頁也預測，梅莎在太平洋高氣壓導引下，往北進行，下週一、二通過日本琉球海域，再繼續往北朝韓國前進。「路徑變數趨於明朗，差在偏西的程度還能有多少，關鍵在於太平洋高氣壓的勢力。」梅莎未來行經的區域環境相當適合發展，至少中度颱風，「在西南季風水氣支援下，會滿大隻的！」