秋颱會偏多！氣象局估「秋季氣溫偏高」　颱風共伴效應雨勢恐更大

▲今夏台北出現39度以上高溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，今夏平均氣溫29.54度，為史上最熱的一季，今年颱風僅8個，低於平均值的13.4個。展望秋季，預計氣溫仍是正常偏高，雨量則較為正常，不過秋颱數量則會略偏多，較正常值的1到2個稍多。

氣象預報中心主任呂國臣表示，今年夏天來得特別早、特別熱，平均氣溫29.54度，為史上最熱的一季，共有15測站平均氣溫創下該站同期高溫，有3站出現歷史高溫，包括台北、大武、玉山等。

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▲氣象局預計，今年秋天氣溫偏高。（圖／記者屠惠剛攝）

極端高溫案例數有增加趨勢，以台北為例，今年是6到7月比較熱，在6到8月中，共有72天氣溫突破35度、55天破36度、37天破37度、2天破39度，等於三天就有一天氣溫超過37度，可見都會區受到盆地影響，高溫出現頻率越來越高。

呂國臣指出，今夏雨量明顯偏少，13站的平均累積雨量約為氣候值的一半，今夏是1993年以來雨量最少，等於是創下27年最少雨量的紀錄。颱風方面，今年只有8個颱風，較平均值13.4個少許多，且生成位置都偏西，靠近東亞陸地，預警時間相對較短。

展望今年9到11月秋季，受到太平洋高壓影響，氣溫將會正常偏高，雨量則會偏正常。而今年秋季颱風發生頻率預計會比氣候平均值的1到2個略多，要注意的是，秋颱容易有共伴效應，因此可能會帶來明顯降雨。

▲秋季雨量應屬正常。（圖／記者李毓康攝）