9號颱「梅莎」將生成！氣象局曝周末天氣⋯大稻埕看煙火還有望

▲台北市今日下午下起豪雨。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局指出，明日清晨前西南風較強，中南部仍有雨勢，也會有短時強降雨，白天西南風減弱，降雨空檔增長，北部、東半部則是午後會有雷雨，周六天氣則趨穩。另外菲律賓東方海面的熱帶擾動，預計今、明兩日形成熱帶性低氣壓，最快周末成為今年第9號颱風「梅莎」，強度有機會達到中颱標準。

氣象局預報員張承傳表示，受西南風影響，明日清晨中南部仍有雨勢，也會有短時強降雨，白天後西南風逐漸減弱，下雨空檔增長，但仍有局部大雨或豪雨發生，東南部也會有局部陣雨。

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▲今日0:00-16:30累積雨量。（圖／氣象局提供）

張承傳指出，午後受到熱對流旺盛影響，北部、東半部都會有雷雨，也可能出現短時大雨。到了周六，西南風減弱，中南部降雨範圍縮小、空檔更長，各地的午後雷雨也會趨緩，不過局部地區仍有機會出現較大雨勢，因此若要觀賞大稻埕煙火節的民眾可以稍微放心。

張承傳表示，周日、周一風向轉為東北風，東半部、北海岸、大台北會有不定時的短暫陣雨，其他地區則有午後雷雨。周二風場轉為西南風，中南部又會有降雨，北部、東半部則以午後雷雨為主。

▲北市今日雨勢大到水溝蓋湧出噴泉。（圖／記者呂佳賢攝）

另外在菲律賓東邊海面上的熱帶擾動持續發展，預計今、明兩日形成熱帶性低氣壓，周末將生成今年第9號颱風「梅莎」，路徑持續往北移動，預計將會通過琉球海面北上，由於環境有利其發展，預計梅沙可達中颱強度。至於對台灣帶來的影響、是否會降雨等，則都要等颱風成形後才會較明朗。

臉書專頁「天氣即時預報」指出，下周可能有2個颱風，不過目前主流的預報皆顯示：颱風「尚無直接侵襲台灣之跡象」。此外，週末假日，西南風就會減弱許多，雖然還是有陣雨，但大範圍劇烈降雨的機率，會降低許多。午後降雨範圍則會往中北部擴張，外出記得備傘。

▲氣象局表示，北台灣明日午後也有雷雨。（圖／記者呂佳賢攝）