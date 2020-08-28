　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

預測路徑曝光！梅莎颱風有西南季風水氣支援「會滿大隻的」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼準梅莎颱風路徑預測。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉絲專頁）

▲準梅莎颱風路徑預測。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉絲專頁）

記者黃凱翊、李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，菲律賓東邊海面的熱帶擾動已正式生成熱帶性低氣壓TD11，最快今日就會形成今年第9號颱風「梅莎」，預計周日到周二將對台帶來間接影響。「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉絲專頁也預測，梅莎未來強度至少是中度颱風，「在西南季風水氣支援下，會滿大隻的！」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉絲專頁預測，梅莎在太平洋高氣壓導引下，往北進行，下週一、二通過日本琉球海域，再繼續往北朝韓國前進。「路徑變數趨於明朗，差在偏西的程度還能有多少，關鍵在於太平洋高氣壓的勢力。」梅莎未來行經的區域環境相當適合發展，至少中度颱風，「在西南季風水氣支援下，會滿大隻的！」

請繼續往下閱讀...

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,路人,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲專家預測，梅莎颱風生成後，在西南季風水氣支援下，非常有機會成為中度颱風。

中央氣象局預報員徐仲毅表示，熱帶性低氣壓已於今天凌晨2點生成，目前於菲律賓東方海面、距離台灣1200公里，且目前大氣環境與海溫有利發展，預計今明兩日就會生成第9號颱風「梅莎」，這兩天將滯留海面，周日迅速北上，周一通過琉球海面，朝西北方向、往日韓方向移動，周一離台灣距離相對最近。

徐仲毅表示，預計梅莎可能增強至中颱等級，雖然侵台機率低，但周日到周二仍會間接影響台灣，預計周日開始北部、東北部就會有雨，周一、二的雨勢漸強，由於距離台灣有一段距離，因此發布海上警報的機率較低。

預計熱帶性低氣壓周末將成長為颱風，最快則是下周一會接近台灣東部海面，很類似過去從東方海面通過往北前進的颱風。由於生成位置可能距離台灣較近，最快影響東部海面也是下周一，下周一東部的風浪會增大不少。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
開槍打館長「要害全沒中」爆出有練過！4點驚人分析：這人跟喝水
館長遭「道上手法開槍四肢警告」　黃國昌列5犯罪套路：不單純
館長狂粉「作案路線」曝光！塞500元吹冷氣、埋伏177分鐘轟
快訊／川普正式接受提名！　代表共和黨角逐2020總統大位
一路燒到國外！館長「遭開3槍血濺健身房」　中、法、新加坡搶報
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開槍轟館長！23歲男「可以判很輕」全憑3關鍵動作　網揭：這是高手犯案

股癌揭「性騷5分鐘」真實動機！他親見館長驚嘆　砲轟劉嫌：重刑就對了

館長中3槍升天痛吼「形象484破滅了」　PTT文被譙爆！網護航：根本怪物

秋颱會偏多！氣象局估「秋季氣溫偏高」　颱風共伴效應雨勢恐更大

開槍打館長「要害全沒中」爆出有練過！網分析驚人4點：這人跟喝水一樣…

預測路徑曝光！梅莎颱風有西南季風水氣支援「會滿大隻的」

2次計畫性突襲館長！他列出時間軸「一切順的不自然」　網：明顯有人指點

出門還是要帶傘！大台北「午後嚴防雷雨」　氣象局：雨勢會又大又急

力挺館長「踢到桌腳就生不如死」　對嘴哥46字勸世文1小時破2千讚

9號颱「梅莎」最快今晚生成！靠近台灣恐是中颱強度　最新路徑曝光

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

KID.小鬼《玩很大》暴雨「幫阿嬤賣餅」！　黃鴻升牽緊緊…她反親臉頰好溫馨～

天降混凝土！正妹建築女險毀容　肇事工人還調戲：不然我娶妳啊

阿嬤不滿移工「早上洗頭」占廁所　怒拿雨傘狂敲頭...她錄影向友淚訴

金鐘55／《聲林之王2》拚連莊PK3度入圍《大熱門》　三大獎不足額..《玩很大》等外景遊戲節目全槓！

開槍轟館長！23歲男「可以判很輕」全憑3關鍵動作　網揭：這是高手犯案

股癌揭「性騷5分鐘」真實動機！他親見館長驚嘆　砲轟劉嫌：重刑就對了

館長中3槍升天痛吼「形象484破滅了」　PTT文被譙爆！網護航：根本怪物

秋颱會偏多！氣象局估「秋季氣溫偏高」　颱風共伴效應雨勢恐更大

開槍打館長「要害全沒中」爆出有練過！網分析驚人4點：這人跟喝水一樣…

預測路徑曝光！梅莎颱風有西南季風水氣支援「會滿大隻的」

2次計畫性突襲館長！他列出時間軸「一切順的不自然」　網：明顯有人指點

出門還是要帶傘！大台北「午後嚴防雷雨」　氣象局：雨勢會又大又急

力挺館長「踢到桌腳就生不如死」　對嘴哥46字勸世文1小時破2千讚

9號颱「梅莎」最快今晚生成！靠近台灣恐是中颱強度　最新路徑曝光

台積電降評！外資開出第一槍　半導體庫存風險大

把女友當奴隸！身上狂刺9個自己名字　變態男：她是我的財產

陸黨媒評雙英論戰：「九二共識」不容否認

開槍轟館長！23歲男「可以判很輕」全憑3關鍵動作　網揭：這是高手犯案

苗栗PUB「行刑式槍決」1死3傷　檢警逮暴力團9人...首腦案發後開「對策會議」

吳釗燮投書丹麥媒體　陸使館批「鼓吹台獨」

像偵探一樣！研究員陳彥涵解剖數種動物　研究死亡原因「為牠發聲」

只有千元 小資族也能買兩大護國神山

新所長新氣象！　台南佳里警大雨破獲賭博案9人全帶回警所

F-16維修中心成立　蔡英文：維持區域和平不靠卑躬屈膝

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

館長徒弟秀「職業等級」傷口處理！網PO文大讚

館長中三槍倒地！　網友列3點懷疑「早有預謀」

中元普渡要到了　專家：4種人要注意

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

菲律賓東方熱帶系統發展中　 最快週六成颱

發起「萬人吃台灣蝦」回嗆館長　黃國良：看誰還敢糟蹋我們

梅莎颱風最快明生成！　吳德榮：比中颱巴威強具不確定性

通路口罩10月恐調漲！熔噴布徵用價格調升90元

飯糰店自備AED搶救男子　名醫感動「他今天甦醒了」

今年最強颱「梅莎」影響台灣關鍵曝光　對東部海域影響顯著

獨／男性理想清槍次數！泌尿名女醫4個字回應了

台鐵駕駛艙翹腳遭懲處！他嘆：電死了孩子誰養

巴威超危險並列今年風王　下個颱風何時來？彭啟明說話了

整天待在家？小心「6個生活習慣」破壞幸福感

更多熱門

相關新聞

熱帶低壓生成！週末成颱梅莎

熱帶低壓生成！週末成颱梅莎

中央氣象局表示，菲律賓東邊海面的熱帶擾動已正式生成熱帶性低氣壓，最快今日就會形成今年第9號颱風「梅莎」，將持續往琉球海面移動，周日到周二將對台帶來間接影響，北部、東半部、大台北地區、北海岸等地會有局部短暫陣雨。

菲律賓東方熱帶系統發展中　 最快週六成颱

菲律賓東方熱帶系統發展中　 最快週六成颱

北韓有骨氣！強調重建需「自力更生」：勿靠南韓

北韓有骨氣！強調重建需「自力更生」：勿靠南韓

LIVE／氣象局1530說明最新雨勢

LIVE／氣象局1530說明最新雨勢

強颱襲韓！網友急找：李昇基人在哪？

強颱襲韓！網友急找：李昇基人在哪？

關鍵字：

氣象雲梅莎颱風颱風動態颱風

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

館長凌晨遭槍擊　右手、右腳中彈

館長中彈！一發貫穿右臂再擊中右大腿

即／19秒逃跑片曝光　23歲男帶槍投案

槍擊館長嫌正面照曝！擁3項前科

鄉民護理師曝館長「中彈位置」槍手真正目的

直擊洪小鈴台大醫院「緊皺眉頭候診」

快訊／館長中3槍哀號！嫌犯「帶槍投案」：等律師來

台灣最強男人館長　海陸出身40秒KO涼山特勤

館長脫險！警：嫌內湖搭計程車去開槍

即／槍擊館長兇手「身分曝」　右腿貫穿粉碎性骨折

快訊／槍擊館長嫌犯上週才被爆狂摸館長5分鐘

館長凌晨中彈　館方人員回應了

快訊／館長林口中3槍！倒血泊直播留「2願望」狂叫

快訊／館長凌晨遭人開2槍！倒地滿地血

6大星座組合請保持距離

更多

最夯影音

更多
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！
台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面