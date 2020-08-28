預測路徑曝光！梅莎颱風有西南季風水氣支援「會滿大隻的」

▲準梅莎颱風路徑預測。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉絲專頁）

記者黃凱翊、李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，菲律賓東邊海面的熱帶擾動已正式生成熱帶性低氣壓TD11，最快今日就會形成今年第9號颱風「梅莎」，預計周日到周二將對台帶來間接影響。「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉絲專頁也預測，梅莎未來強度至少是中度颱風，「在西南季風水氣支援下，會滿大隻的！」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉絲專頁預測，梅莎在太平洋高氣壓導引下，往北進行，下週一、二通過日本琉球海域，再繼續往北朝韓國前進。「路徑變數趨於明朗，差在偏西的程度還能有多少，關鍵在於太平洋高氣壓的勢力。」梅莎未來行經的區域環境相當適合發展，至少中度颱風，「在西南季風水氣支援下，會滿大隻的！」

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▲專家預測，梅莎颱風生成後，在西南季風水氣支援下，非常有機會成為中度颱風。

中央氣象局預報員徐仲毅表示，熱帶性低氣壓已於今天凌晨2點生成，目前於菲律賓東方海面、距離台灣1200公里，且目前大氣環境與海溫有利發展，預計今明兩日就會生成第9號颱風「梅莎」，這兩天將滯留海面，周日迅速北上，周一通過琉球海面，朝西北方向、往日韓方向移動，周一離台灣距離相對最近。

徐仲毅表示，預計梅莎可能增強至中颱等級，雖然侵台機率低，但周日到周二仍會間接影響台灣，預計周日開始北部、東北部就會有雨，周一、二的雨勢漸強，由於距離台灣有一段距離，因此發布海上警報的機率較低。

預計熱帶性低氣壓周末將成長為颱風，最快則是下周一會接近台灣東部海面，很類似過去從東方海面通過往北前進的颱風。由於生成位置可能距離台灣較近，最快影響東部海面也是下周一，下周一東部的風浪會增大不少。