出門還是要帶傘！大台北「午後嚴防雷雨」　氣象局：雨勢會又大又急

▲北市昨日午後出現豪雨，氣象局表示，今日也會有午後雷雨（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

受到西南風影響，今日中南部水氣仍多有雨，東南部局部地區也會有雨，大台北地區則須嚴防午後雷雨，中央氣象局表示，今天的午後雷雨仍會又大又急，尤其北部、山區雨勢特別明顯。

氣象局預報員徐仲毅表示，今日西南風減弱，但中南部、東南部水氣仍多，都會有降雨情形，且雨勢明顯，其他地區則有午後雷雨，他提醒，今天的午後雷雨會來的又大又急，尤其北部、山區會出現大雷雨。明日水氣減少，各地都是多雲到晴、有午後雷雨的天氣狀態。

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▲梅莎颱風將於今明兩日生成。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉絲專頁）

徐仲毅表示，熱帶性低氣壓已於今天凌晨2點生成，目前於菲律賓東方海面、距離台灣1200公里，且目前大氣環境與海溫有利發展，預計今明兩日就會生成第9號颱風「梅莎」，這兩天將滯留海面，周日迅速北上，周一通過琉球海面，朝西北方向、往日韓方向移動，周一離台灣距離相對最近。

徐仲毅表示，預計梅莎可能增強至中颱等級，雖然侵台機率低，但周日到周二仍會間接影響台灣，預計周日開始北部、東北部就會有雨，周一、二的雨勢漸強，由於距離台灣有一段距離，因此發布海上警報的機率較低。

▲「梅莎」颱風最快今生成，這兩日將在海面上滯留。（圖／氣象局）