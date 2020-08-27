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北韓有骨氣！颱風梅雨強襲重建路漫長... 強調「自力更生」：勿靠南韓

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▲▼颱風巴威登陸，北韓首都平壤路樹倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲颱風巴威登陸，北韓首都平壤路樹倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今年可說是國運多舛，除了得長期面對國際社會的經濟制裁，新冠肺炎（COVID-19）在全球爆發大流行後，當局果斷封鎖朝中邊境，卻招致更為嚴峻的經濟情勢；而8月在面臨史上最長梅雨季、颱風侵襲，使北韓政府疲於堪災、重建等工程，且平壤綜合醫院等重要建設還得趕在10月10日勞動黨慶75周年前完工。

不過即便如此，北韓當局仍然對外強調，須靠「自力更生」才能強大國力，千萬不能有倚靠南韓等境外勢力之想法。

北韓機關報《勞動新聞》今（27）日刊登以「以自立自強的珍貴成果，迎接勞動黨第8次代表大會吧」為題的社論，承認目前面臨前所未有的重大危機，「對於今日的總動員而言，最大的敵人是懦弱與依賴心。」

社論表示，「目前世界保健與防疫情勢日漸嚴峻，我們不得不如徹底封鎖國境。在面臨敵方勢力的持續進逼，我們逐一破解迎面而來的挑戰，如今已面臨擴大改革的幅度了。」

▲▼北韓當局趕工興建平壤綜合醫院，預計10月10日完工，改善人民生活。（圖／達志影像）

▲北韓當局趕工興建平壤綜合醫院，預計10月10日完工，改善人民生活。（圖／達志影像）

該篇社論向北韓全體居民呼籲，「呼喊著『自力更生是唯一活路』，憑靠著自己的努力打造出經濟建設的成果。如今嚴峻的情勢，再再向我國與人民呼籲，務必追求自力富強、自力繁榮的崇高價值。」

南韓媒體《韓聯社》表示，北韓最高領導人金正恩曾於13日第7屆政治局第16次擴大會議上強調，在洪災重建過程中，千萬不可接受外國勢力援助。有分析指出，雖然北韓曾以防堵病毒入侵為藉口拒絕外國援助，不過卻也以此為機會，更加堅信「自力更生」的革命道路，表示絕不倚靠外勢。

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