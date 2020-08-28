全國首創！　嘉義縣綠衣失智者友善天使成軍

▲嘉義縣綠衣失智者友善天使成軍，未來將在各社區傳愛 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣為全國首創成立｢綠衣｣失智友善天使，結盟嘉義郵局號召｢綠衣｣失智友善天使，於民雄鄉雙福郵局培訓開跑，30位郵務士穿梭村里家戶從遞送信件中，傳送對失智友善的溫暖與關懷。

依據國際失智症協會（ADI）2019年全球失智症報告，估計全球有超過5千萬名失智者，每3秒就有1人罹患失智症，108年底台灣65歲以上失智症盛行率為7.78%，每80人中即有1人是失智者；以嘉義縣目前65歲人口推估約8000人，研究顯示，台灣有9成的失智症者在社區中生活，提升社區民眾對失智症的正確認知，是全民必修課題，透過｢了解｣才能營造失智者及家屬，｢關懷、接納、包容｣的友善環境。

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▲▼嘉義縣綠衣失智者友善天使培訓課程。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣衛生局與大林慈濟醫院合作推動失智友善社區計畫，選定民雄大崎村為首站出發點，失智症中心主任曹汶龍說，為營造社區友善共識，連結大崎社區發展協會、地方信仰核心宮廟、村里辦公室等，拜訪社區各機關、學校、團體，招募失智友善組織、失智友善天使，嘉義郵局成為第1個合作示範單位，號召30多位郵務士成為｢綠衣失智友善天使｣。

培訓課程從了解失智症警訊，到發現及學習協助失智者，在工作中以「看、問、留、撥」口訣協助失智症患者，分別為「看」看有沒有異狀，「問」詢問去哪裡、住哪裡，「留」想辦法留下對方，「撥」撥打110通報警方，進行走失通報及就醫資源協助，在嘉義郵局經理彭履恒支持下，除了郵務士外，郵局儲匯、郵務櫃台人員也參與學習，共同成為守護社區的失智友善天使。

衛生局代理局長趙紋華說，隨著老化指數的升高，失智症人口只會愈來愈多，我們與失智症的距離愈來愈近；民雄大崎村是我們推動失智友善社區的出發點，感謝嘉義郵局對失智友善認同，在社區團結共識下，相信大崎失智友善社區的營造，必能真正深耕發展，未來衛生局將以點線面方式逐步擴散至其他社區，也呼籲鄉親一起學會「看、問、留、撥」共同打造友善行動力！