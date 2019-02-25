郵局局長超有愛　吳信陵義賣恭賀盆栽轉助植物人

▲嘉義郵局局長吳信陵(前排灰色西裝)上任後將各界祝賀盆栽義賣，捐助植物人服務經費。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義郵局局長吳信陵年初剛上任，25日上午特地前往創世基金會嘉義院關懷植物人並捐贈愛心捐款。由於該筆捐款是各界送給吳的祝賀盆栽，吳不經思考將全部捐出義賣，募到款項用來照顧嘉義地區植物人，頗受同仁及地方好評，蔚為佳話。

吳信陵郵政公職生涯長達33年，於108年元月15日接任嘉義郵局局長乙職，上任當天接獲各界近40盆的祝賀花籃、盆栽等，特舉辦隨喜義賣，鼓勵嘉義郵局同仁認養盆栽並將義賣收入22,050元捐助社福單位。中華郵政工會嘉義分會理事長張詩維先生得知吳局長的用心後，也邀集工會夥伴加碼捐助7,950元，共計3萬元整，一起將善款捐助創世植物人雙軌服務。

吳信陵表示，自己是嘉義在地人，曾在嘉義郵局服務25年，在外漂泊期間歷經其他3縣市局長及副局長，再次回鄉服務，一直是心中最大的心願，此次接篆視事後，將秉承施天寶局長打好的基礎，無縫接軌持續為嘉義鄉親提供最好、最親切的優質服務。今年也將繼續在嘉義各鄉鎮落實108年中華郵政股份有限公司『郵政傳情 愛心相隨』關愛社區活動，讓郵局成為鄰里之間傳遞情感的媒介。

嘉義郵局自103年開始，年年全體總動員參與園遊會，支持植物人雙軌服務，當中歷經3位首長輪調，每一任局長皆帶領嘉義55支局700多位員工，在專業本位上全力以赴，更公忙之餘照顧弱勢族群，讓地方民眾相當讚許。