午後強降雨　雲林口湖台子村溝渠塞垃圾馬路積水30公分

▲口湖鄉近午陸續降雨，每小時雨量達40mm以上，造成社區巷弄大積水，深達30公分。（圖／翻攝自Facebook／林榮輝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央氣象局今天上午發布雲林縣地區因受到西南風增強影響，發出預告將有局部大雨發生，須注意強陣風及溪水暴漲，中午因降雨量驟增，口湖鄉台子村一處社區大積水影響數十戶民宅出入，村長林榮輝研判是長年累積的細碎漁業廢棄物及風飛沙堆積，導致水溝塞滿垃圾，希望公所能趕緊設法幫忙清理。

口湖鄉近午陸續降雨，每小時雨量達40mm以上，台子村長林榮輝表示，台子村地勢低窪，且水溝淤積嚴重，結果急降雨一來導致該社區馬路積水，其中一條馬路積至腳踝，另一條積到小腿肚，所幸水位退得快，沒有波及道路兩旁民宅。

林榮輝指出，因當地有許多蚵農，研判是長年累積的細碎漁業廢棄物及風飛沙堆積，導致水溝塞滿垃圾，無多餘空間容納雨水，先前已數次發文請公所清潔隊前往清溝，但目前僅清溝2次，仍無法解決淤積問題，希望公所能趕緊設法幫忙清理。

口湖鄉長林哲凌說明，因口湖鄉只有1輛清溝車，車齡約8年，幾乎全年無休運作，效能已不復從前，但公所仍以「能用就盡量用」持續安排勤務，然全鄉共有21村32聚落，一般清溝作業尚以排班為主，每三天輪流到各村落清溝；倘若各村有特別狀況可以電話通知公所，清潔隊會緊急派員處理。

林哲凌強調，此次積水的水溝已多年沒有重建，公所將向雲林縣政府爭取建設經費，擴建水溝寬度，也希望雲林縣環保局能針對各鄉鎮市清溝車汰換，及不足之處等問題通盤檢討。

▲口湖鄉近午陸續降雨，每小時雨量達40mm以上，造成社區巷弄大積水，深達30公分。（圖／翻攝自Facebook／林榮輝）



►二手票券豐富你的生活

►用過都說好，回購率超高



【其他新聞】

►北港糖廠悶了20年 雲林縣府將打造成文化藝術生活美學園區

►傳Google到雲林購地6萬坪擬增設資料中心 縣政府這麼說...

►熱氣球外送到雲林 校園天空變身VR...「超鹿野」

►萡子寮濕地植栽復育營造 南投林區管理處結合社區縫合海岸林