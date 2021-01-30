美國安顧問表態「讓中為恫嚇台灣付出代價」　外交部感謝拜登政府

▲美國白宮國安顧問蘇利文。（圖／達志影像／美聯社）

記者蘇晏男／台北報導

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）美東時間29日表態，面對中國挑戰，美國對外須傳達清楚且一致訊息，並準備好採取行動，讓中國在新疆、香港作為，以及對台灣的威脅恫嚇與好戰姿態付出代價。對此，外交部感謝拜登政府展現對我國的強勁支持。

蘇利文當時參加美國和平研究所（United States Institute of Peace）與華府六大智庫合辦的「接棒：一起確保美國的未來」活動，以視訊方式與前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）對談。

兩人長達1小時對談中，歐布萊恩首先提及他們交接給拜登政府的首要重大議題，就是中國，認為崛起中國相當獨斷，已成為美國最大挑戰。至於如何應對中國，蘇利文則列出4項主要作為，第一，認知到北京正試圖說服外界「中國模式」優於「美國模式」；第二，認知到與民主盟友合作，美國更能有效推動自由、繁榮與公平社會的願景。

第三，在未來關鍵新興科技領域取得領導地位；第四，則為美國對外須傳達清楚且一致訊息，並準備好採取行動，讓中國在新疆、香港作為，以及對台灣的威脅恫嚇與好戰姿態付出代價。

蘇利文還強調，針對中國問題，拜登政府從總統、國務院、國防部，再到世界各地每個大使館都會傳遞口徑一致的信息。

對於蘇利文的表態，外交部30日表示，感謝拜登政府在上任之初，就不斷透過相關政策官員的公開發言，展現對我國的強勁支持。我國政府也將與美方持續密切合作，捍衛民主、自由、人權及以規範為基礎的國際秩序，持續為區域的和平與發展積極作出貢獻。

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