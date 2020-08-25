南台灣亂倫！鬼父獸弟輪流性侵7天6夜　女高中生懷孕「不知小孩誰的」

圖、文／鏡週刊

南部爆發一起人倫悲劇，一名中度智能障礙的女高中生遭爸爸、弟弟多次性侵，甚至意外懷孕，直到學校察覺有異，事件才曝光，媽媽帶女兒做人工流產、驗DNA，最後確認是弟弟的種，法院也將爸爸及弟弟重判。

▲中度智能障礙的女高中生小玫，遭爸爸、弟弟多次性侵。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊調查，智障者因表達能力不佳，在法律上極為弱勢，這次若非懷孕，女生的爸爸、弟弟很可能全身而退，司法及社福單位皆應深刻檢討，加強保障弱勢者的性自主權。

高中女生小玫（化名）是個中度智能障礙者，雖然可以正常打理生活，但學習較為遲緩，因此常被同學嘲笑、欺負，加上爸爸還會對她毛手毛腳，讓她更為自閉，也不太信任別人。

小玫雖然曾把爸爸的騷擾行徑告訴媽媽，但因沒有確切證據，媽媽也不願家醜外揚，所以並未報案。為了保護弱勢的女兒，媽媽選擇帶著小玫搬到民風純樸的南部鄉下，與外公、外婆同住，後來小玫的父母彼此也鮮少互動。

本來以為一切恢復正常，沒想到因為一次外公、外婆的出國旅行，讓小玫重回地獄，慘遭爸爸及弟弟多次性侵，甚至還意外懷孕。

某天，小玫的爸爸趁著媽媽不在家，闖入女兒的房間，對她上下其手，縱使小玫聲嘶力竭大喊「不要」，但爸爸卻是充耳不聞，粗暴地將她的內衣褲扯掉，小玫雖然用盡全力，卻推不開狼父，最後只能任憑爸爸大逞獸欲，身心嚴重受創，卻不敢告訴媽媽。

身為智能障礙者，過去的經驗告訴小玫，就算求助也沒用，只會被貼上「亂說話」的標籤，所以這次她選擇隱忍。不料，2天後，食髓知味的爸爸又把女兒帶到農舍，將她壓在地上，不顧環境髒亂，再一次性侵得逞。

更離譜的是，小玫爸爸性侵女兒的過程，還被小玫的弟弟透過門縫偷看到。小玫的弟弟也是智能障礙者，但屬於輕度智障，看到爸爸這麼做，弟弟竟然有樣學樣，也把姊姊當成洩欲的工具，好幾天晚上，爸爸性侵完小玫後，弟弟也偷偷潛入姊姊的房間，加入家族亂倫的行列。

跟爸爸一樣，小玫的弟弟不只1次性侵姊姊，每次都趁小玫睡覺時，進入她的房間，用手摀住姊姊的嘴、壓制四肢，滿足自己的性欲。可憐的小玫在這漫長的7天6夜，猶如身處地獄一般。

不久，老師發覺小玫有點不對勁，腹部微凸，追問之下才知道事情大條，並立即告知小玫的媽媽。

媽媽及外公、外婆聽說小玫遭性侵後十分震驚，外公、外婆甚至還直接上門找小玫的爸爸對質，剛開始爸爸堅決否認，辯稱女兒胡說八道，為了確認小玫的身體狀況，媽媽帶著她去醫院進行詳細檢查，結果赫然發現她已懷孕10週，也成了小玫遭性侵的鐵證。

事後，媽媽帶著小玫報警，眼看再也瞞不住，爸爸及弟弟這才坦承性侵，至於小玫腹中的胎兒到底是誰的種？2人則面面相覷。最後媽媽帶小玫到醫院進行人工流產，並比對胚胎的DNA，才確定是小玫弟弟的種。

一名資深輔導社工指出，智能障礙者對於時間、地點，原本就很容易遺忘，再加上加害人多半是家人或熟人，因此，除了記憶的問題外，還有來自家庭及社會的壓力，讓她們不敢向外界求援。另一方面，如果是重度智能障礙者，可能連自己遭性侵都不自知，還以為加害人是在跟他們玩，遑論要對惡狼定罪。

台灣夢想家園關懷協會理事長、律師蕭蒼澤強調，記憶力不可靠，普通人如此，智能障礙者更是如此，一般人都會覺得智障者比較好騙，可能只要給他一點零食、幾百元，就能取得他的信任，因此讓不肖人士有機可乘，但「案重初供」，只要在案發之初，取得相關人的供詞，會比較可信，也較不會避重就輕，相對也比較能將惡狼定罪。

本刊調查，2019年性侵害案件被害人身心障礙人數比例，智能障礙佔51.38%、精神病患26.31%、聲（語）障0.31%、聽障2.15%、肢障3.85%、視障3.69%、多重障礙8.62%、其他3.69%。裡面還有很高的比例是未被發現的黑數，蕭蒼澤呼籲政府，應加強相關保護機制，讓這群弱勢中的弱勢能夠免於受到侵害。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。



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