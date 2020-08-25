女高中生被亂倫「7天6夜」懷孕！禽獸父子最後才知誰的種　恐龍法官竟少判7年

圖、文／鏡週刊

南部發生一起人倫悲劇，一名高中女生小玫（化名）是個中度智能障礙者，雖然可以正常打理生活，但學習較為遲緩，因此常被同學嘲笑、欺負，加上爸爸還會對她毛手毛腳，讓她更為自閉，也不太信任別人。

▲小玫的爸爸闖入女兒房間，對她上下其手、性侵得逞。（圖／鏡週刊提供，示意圖非本文當事人。）

當時，小玫退休的外公、外婆參加7天6夜國外旅行團，因小玫的媽媽工作時間長，擔心無法照顧女兒，所以帶小玫回夫家，暫時與丈夫及兒子同住，一家四口好不容易團圓，不料，小玫的爸爸及弟弟卻都變成惡狼，對小玫伸出狼爪。

某天，小玫的爸爸趁著媽媽不在家，闖入女兒的房間，對她上下其手，縱使小玫聲嘶力竭大喊「不要」，但爸爸卻是充耳不聞，粗暴地將她的內衣褲扯掉，小玫雖然用盡全力，卻推不開狼父，最後只能任憑爸爸大逞獸欲，身心嚴重受創，卻不敢告訴媽媽。不料，2天後，食髓知味的爸爸又把女兒帶到農舍，將她壓在地上，不顧環境髒亂，再一次性侵得逞。

更離譜的是，小玫爸爸性侵女兒的過程，還被小玫的弟弟透過門縫偷看到。小玫的弟弟也是智能障礙者，但屬於輕度智障，看到爸爸這麼做，弟弟竟然有樣學樣，也把姊姊當成洩欲的工具，好幾天晚上，爸爸性侵完小玫後，弟弟也偷偷潛入姊姊的房間，加入家族亂倫的行列。

本刊調查，小玫的弟弟雖然是輕度智能障礙者，但可以分辨是非對錯，他知道爸爸的行為是不對的，卻沒阻止，不僅眼睜睜看著姊姊被糟蹋，還起而效尤。跟爸爸一樣，小玫的弟弟不只1次性侵姊姊，每次都趁小玫睡覺時，進入她的房間，用手摀住姊姊的嘴、壓制四肢，滿足自己的性欲。可憐的小玫在這漫長的7天6夜，猶如身處地獄一般。

南部爆發一起人倫悲劇，一名中度智能障礙的女高中生小玫（化名）遭爸爸、弟弟多次性侵，甚至意外懷孕，直到學校察覺有異，事件才曝光，媽媽帶女兒做人工流產、驗DNA，最後確認是弟弟的種，法院也將爸爸及弟弟重判。

本刊調查，智障者因表達能力不佳，在法律上極為弱勢，這次若非懷孕，女生的爸爸、弟弟很可能全身而退，司法及社福單位皆應深刻檢討，加強保障弱勢者的性自主權。

小玫雖然曾把爸爸的騷擾行徑告訴媽媽，但因沒有確切證據，媽媽也不願家醜外揚，所以並未報案。身為智能障礙者，過去的經驗告訴小玫，就算求助也沒用，只會被貼上「亂說話」的標籤，所以這次她選擇隱忍。

此次遭受性侵，小玫也不敢亂說，直到老師發覺她的身體有點不對勁，腹部微凸，追問之下才知道事情大條，並立即告知小玫的媽媽。

媽媽及外公、外婆聽說小玫遭性侵後十分震驚，外公、外婆甚至還直接上門找小玫的爸爸對質，剛開始爸爸堅決否認，辯稱女兒胡說八道，為了確認小玫的身體狀況，媽媽帶著她去醫院進行詳細檢查，結果赫然發現她已懷孕10週，也成了小玫遭性侵的鐵證。

針對這起亂倫性侵案，法院一審認定爸爸性侵小玫3次、弟弟性侵2次，由於他們性侵的對象是智能障礙者，構成《刑法》加重強制性交罪，依1罪1罰原則，將爸爸判了3個7年徒刑、弟弟2個7年徒刑。不過，爸爸跟弟弟不服，上訴二審。

今年7月底二審宣判，法院認為，小玫在警局、地檢署、法院的供詞前後矛盾，對於自己遭性侵的地點、時間等細節，陳述不一，最後只認定爸爸性侵她2次，少判了1個7年徒刑，弟弟則維持原判，2人都是2個7年徒刑，至於到底要坐幾年牢？將等全案定讞後，再由法官定出「應執行刑」，確定最後的刑期。

據統計，智障者遭性侵案的定罪率非常低，很難透過司法討回公道。以本案為例，小玫一開始說自己分別在國小時期及外公、外婆出國時，各被爸爸性侵1次，但過沒幾天，又說記不清楚，再隔一段時間，她已通通不記得，只能表達「超過1次」，這次若非意外懷孕，爸爸及弟弟的罪行根本不會曝光。

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