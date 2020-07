想完成「亂倫夢」！變態女聯手父親殺男友　完事還跟爸「現場激戰」

▲阿曼達聯手父親殺了男友,之後還想嫁給父親。(示意圖/取自Pixabay)



記者崔子柔/綜合報導

美國31歲的女子阿曼達(Amanda McClure)一直以來想和父親完成「亂倫夢」,她竟與55歲的父親賴瑞(Larry McClure)一起制訂計劃謀殺男友,殺了人後他們還在案發現場激情纏綿。全案曝光後發現阿曼達的姐姐也是幫兇,阿曼達已經認罪殺害麥吉爾,而賴瑞被登記為性侵犯。

綜合外媒報導,賴瑞趁女兒男友不注意的時候,拿酒瓶敲向他的頭讓他暈倒,這時阿曼達再替男友施打2瓶毒藥,但他們擔心劑量不足以讓他死亡,最後又以繩索將他勒斃,確定沒有呼吸後,才將屍體埋進一個簡易的坑洞裡。

2人殺了男友後終於能完成夢想,眼看四下無人就當場辦起了事。事情過了一個月,他們甚至非法結婚,形成亂倫夫妻。

阿曼達男友在去年2月14日被殺害,屍體到了9月才被發現,而阿曼達這段期間都持續領用男友的補助金。賴瑞被逮捕後,坦承自己的罪刑,沒有想要假釋、也沒有想要浪費資源,只想趕快結束這一切。目前全案仍在審理階段中。

▼左為阿曼達,右上為父親,右下為男友。(圖/翻攝自推特/@SweetDarkLayers)

American father-daughter incestuous pair Amanda and Larry McClure kill the daughter's boyfriend with a bottle of wine, injections of crystal meth & strangulation; so that they could have sex. They married illegally a month later. #Incest#Murderhttps://t.co/J0NGeB8VoO