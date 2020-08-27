涉縱放酒駕男　宜蘭賴姓警副分局長、2警員被起訴

▲宜蘭地檢署將賴姓警副分局長，及另2名警員，依涉縱放一名酒駕男罪，起訴3人。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣賴姓警副分局長，涉及關說縱放一名酒駕犯，宜蘭地檢署偵查終結，依《刑法》公務人員縱放依法逮捕之人罪嫌，起訴賴及涉案的另2名警員。

起訴書指出，2019年5月3日晚，礁溪派出所許姓及蔡姓實習警員在頭城鎮巡邏，要攔下莊姓男騎士，莊男逆向逃逸，警車追逐時撞倒莊男人車後，將莊男上銬逮捕，酒測值0.15毫克莊男被依公共危險與妨害公務罪帶回派出所。莊父找來蔡姓議員到派出所關切，蔡姓議員通知賴姓警副分局長處理此案。

檢方偵查認為警員是確受賴指示，案才不移送而放人，及改製單扣車等。但案發時，莊男被上銬且警員向警分局勤務指揮中心回報要移送人犯及要求安排拘留處所空間，且莊男是否有罪，應即解送檢方無自行釋放權限。

因此，司法警察的賴、許、張3人，涉犯《刑法》第163條第1項縱放人犯罪嫌，均以共同正犯起訴。

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