新北男赤腳躺路中！恐怖露出「2刀6槍」嚇壞人　警急帶回…他竟撞牆

記者陳韻如／新北報導

新北市鄭姓男子26日突然光著腳躺在大馬路中，且隨身包包內還隱約露出刀槍，路過民眾擔心出事，嚇得趕緊報案。警方到場後，在鄭男背包中起獲一把匕首、武士刀以及兩把BB彈空氣長槍、四把BB彈空氣短槍，另外也將鄭男帶回調查。孰料，鄭男卻在派出所內大鬧，甚至失控撞牆，警方立即施以保護管束，並強制送醫，事後也依違反槍砲及社維法送辦。

▲鄭姓男子光著腳躺在大馬路上，包包內刀槍還外露，嚇外路過民眾。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方表示，25日接獲民眾報案，稱鄭男光著腳躺在建國路中，且包包內還露出武器，警方不敢大意，立刻出動前往處理。警方一到現場後，立刻看到鄭男包包內的武器，於是將他帶回調查。

▲警方在鄭男包包內起獲2把刀、6把槍，事後也將鄭男依違犯槍砲及社維法送辦。（圖／記者陳雕文翻攝）

孰料，鄭男到了派出所後，始終不肯交代刀槍來源，還出現情緒不穩的狀況，不斷胡言亂語，甚至還有撞牆自傷的情況，警方調查，他疑似有思覺失調症，於是立刻對他施以保護管束，並通知其家屬，另外也將他強制送醫。全案事後也依違反槍砲及社維法送辦，而至於槍枝部分則送交鑑識人員鑑定、刀械部分則另送警局保安科鑑定。

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