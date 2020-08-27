彰化18名確診者全驗出「抗體陽性」　病毒學專家點出背後意義

▲前疾管局長蘇益仁。（圖／資料照／記者洪巧藍攝）

記者嚴云岑／台北報導

彰化血清抗體調查今（27）日公布，18名確診個案全數出現抗體陽性，更令人振奮的是，確診者具有自然免疫防護力至少3個月，部份長達5個月。病毒學專家表示，該項研究透露的訊息為，未來打疫苗會有持續性，不會打了一針後，2、3個月就失效。

彰化血清抗體調查，檢驗包含確診者、接觸者等4大危險族群共4859人，陽性率萬分之8.3。

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彰化縣衛生局長葉彥伯說明，調查發現，18位確診個案都有產生具保護力的中和抗體，這對疫苗研發是「非常正面的訊息」，尤其是在間隔有100天後都還有中和抗體保護效果，這是好消息。

▲彰化縣政府衛生局長葉彥伯。（圖／記者林敬旻攝）

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，人體感染新冠疫苗後，會產生不同抗體，其中中和抗體最具關鍵性，如果超過100天仍驗出陽性，代表恢復者至今仍有保護力，未來投入疫苗施打後，力價也有望維持一段時間。

不過，被問到未來疫苗是否仍需一年打2、3針？施信如回應，「每隻疫苗效力不一樣」，佐劑添加與否也會讓效價不同，不能夠一概而論。

台大公衛與彰化衛生局的萬人血清研究報告，共有6位學者共同審查，前疾管局局長蘇益仁也在內。他表示，能完成這樣的研究「誠屬不易」，而研究顯示到了5個月後，中和抗體力價都在上升，代表疫苗保護力就算過了5個月也有效，且只要是相同的病毒，都具有保護力，目前看來病毒變異不大，不用擔心發生二次感染。