直擊／單親媽當黑道網軍討20萬「兄弟費」　未成年兒、女成保鑣

▲單親媽當黑道網軍，帶著兒女向對方討20萬元的兄弟費。（圖／記者陳豐德攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名女國中生日前遭同學霸凌，在飲用水杯內加入粉筆灰及廣告顏料，不知情喝下後造成她食道灼傷、中耳炎。母親呂媽媽得知後，著急地在網路PO文尋求幫助，不料網路上一名徐女自稱動用「黑幫網軍」幫帶風向後，竟獅子大開口討「兄弟費」20萬元，威脅「不給就叫4個小弟來找妳！」趁暑假期間26日帶著未成年兒、女，3人驅車至林口取款，殊不知轄區警方早已掌握埋伏，趁呂媽媽交付款項時，將「家庭黑幫份子」依恐嚇取財現行犯逮捕歸案。

2019年12月間，就讀新北市某私立女中的14歲小欣（化名）遭到同學言語霸凌，不料同學變本加厲，在一次舞蹈課回到教室後，喝了水杯內的水感覺不適，一打開蓋子才發現被加了「廣告顏料」及「粉筆灰」，多次轉診後才發現喉嚨嚴重潰傷及中耳炎。校方通報教育局進行調查，事隔許久因班上同學卻沒有人願意坦承，只能草草結案。

小欣的母親呂媽（49歲）不知如何是好，只好到臉書社團「爆料公社」上PO文尋求幫助，引起正反論戰，一名徐姓女子（40歲）替她出言砲轟網友，事後還以過往女兒曾遭霸凌、自己曾狀告全班的類似經驗，與呂媽拉近關係。6月24日徐女藉口沒錢訴訟，開口向呂媽借了1萬5千元，呂媽把她當作曾幫助自己的知心好友，二話不說就匯款，沒想到徐女食髓知味，將對方當成肥羊準備痛宰一頓。

▼小欣的含蓋杯子被同學加進粉筆灰及廣告顏料。（圖／記者陳豐德翻攝）



25日徐女轉貼小欣遭霸凌的貼文，呂媽心想對方好心幫忙，詢問是否需要廣告費，不料呂媽卻開口要「20萬兄弟費」，聲稱過往有找小弟幫忙發文帶風向，底下的人也要吃飯，26日中午與兒子（12歲）、女兒（14歲）從台南驅車北上，約同在林口信義路上交付金錢。呂媽得知消息後，深怕對方是黑道會有生命危險，向《ETtoday新聞雲》記者投訴求救。

徐女到場後就嗆聲「這不是廣告費的問題，這是卡到錢要處理4個人（小弟）的問題」、「她現在是嗆到總部，到時北、中、南總部處理我不知道會怎麼樣」。談判過程中，記者佯裝是呂媽姪子，質問「總部」究竟是甚麼黑幫，徐女則回稱「沒很邱啦，沒人敢惹而已」，甚至還揚言要讓徐女的大女兒沒工作。談判過程中還不斷自砍身價，處理事情的兄弟費從20萬元，扣掉借款費用及利息降到18萬，最後甚至只要12萬元就好，但呂媽堅不買單，談判破局後直接到林口分局提告。

▼徐女討20萬元的兄弟費。（圖／記者陳豐德翻攝）



製作筆錄時，徐女仍不斷傳訊騷擾討錢，並改用溫情攻勢「因為我當妳是姐姐」、「交給總部出面處理，我以沒辦法了」後，晚間10時許再度約同來林口超商內取款，警方見事證明確，讓刑事女警佯裝成呂媽的女兒陪同，見款項交付後，埋伏警力頓時一擁而上，當場將徐女上銬控制，並將其女兒及兒子一同帶回偵辦，全案訊後依照恐嚇取財罪嫌將徐女移送偵辦。

對此，長期協助處理家暴、兒少案件的「正義哥」徐奕表示，小欣的案件他至今仍持續給予關懷幫助，目前以協助呂媽蒐證，近日以請律師寫好訴狀，將對涉案的同班同學提出告訴；也奉勸網路上熱心的網友應謹言慎行，替弱勢民眾仗言並無不法，也不應藉充當「網軍」此收取費用，如涉及恐嚇等言詞將涉犯刑法，屆時後悔莫及。

▼單親媽當黑道網軍，被依照恐嚇取財罪嫌送辦。（圖／記者陳豐德攝）



▼呂媽為了小欣遭下毒案四處奔波，還被討20萬元兄弟費。（圖／記者陳豐德攝）

▼呂媽不明世事，詢問轉貼文章是否需要廣告費。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼徐女警告對方不要帶人到場。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼被拒絕拿不到錢後徐女改採溫情攻勢。（圖／記者陳豐德翻攝）



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