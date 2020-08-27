超正人妻跟老公激戰…被逼「LIVE播送呻吟」！他騙啪還喊：妳表現不好再來一次

▲台中男分飾多角逼外型亮眼的人妻轉播與老公激戰呻吟，又恐嚇對方遭判刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名男子阿義（化名）因貪圖美色，在網路上見到一名從事直銷的人妻佑佑（化名）外貌亮眼竟起了邪念，一人分飾多角將對方騙出來，假稱自己手上有對方的性愛片，還要求佑佑與丈夫恩愛時要開擴音「轉播」呻吟給他聽，種種惡行讓佑佑忍無可忍報警處理。法院審理後，將他判刑5年，上訴台中高分院亦遭駁回。

判決指出，阿義2019年2月初看見佑佑的臉書驚為天人，於是一人分飾多角，假裝對佑佑的直銷產品有興趣。雙方聊了一陣子過後，佑佑透露，她曾為了跟人借錢與一名男子發生性行為。阿義一聽便假稱，該名男子是他的朋友，做愛時有偷錄影的習慣，佑佑的鹹濕片早已流到他的手上，如果佑佑不聽他的話，他就會將影片傳給佑佑的丈夫、家人。

佑佑嚇壞，只好陸續傳送36張胸部、乳頭的裸露照給阿義，還依照指令在與丈夫激戰時，開啟網路通話轉播戰況，讓阿義可以聽到夫妻間的呻吟。

事後阿義又威脅佑佑要與他發生性行為，才願意將性愛片歸還。佑佑只好赴約，孰料，摩鐵無套激戰過後，卻只得到一個空空如也的隨身碟，詢問阿義竟得到，「妳第一次做愛表現不好，需要再做一次」的回覆，阿義才願意幫佑佑從「阿源」手中取得被「調包」的隨身碟，同時還要佑佑交付10萬元。

但阿義嚐到甜頭後，竟在臉書PO佑佑的照片指出，「懸賞10萬～欠錢不還」等語，毀壞佑佑的名聲，讓佑佑忍無可忍決定報警處理。台中地方法院勘驗各項事證後，依強制性交、加重誹謗、恐嚇取財、強制等罪，判阿義應執行有期徒刑5年，案經上訴台中高分院遭駁回，除了強制性交罪部分仍可上訴，其餘罪名皆確定。

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