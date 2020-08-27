新北驚世媳婦「狂領婆婆239萬存款」！猛蓋印章44次…再騙走200萬　下場曝光

▲新北一名媳婦因在外欠債，竟44度盜領婆婆239萬餘元，還騙走對方200萬元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名媳婦因為債務纏身，竟然將念頭動到婆婆身上，偷偷拿婆婆的印章去郵局盜領239萬餘元的現金，另外還以投資為由騙走婆婆200萬元。婆婆發現後氣炸，決定對簿公堂。法院審理後依法將媳婦判刑1年2月，得易科罰金，另外還要給付婆婆400萬元，可上訴。

婆婆主張，她委託媳婦代為查看房客是否繳納租金、領錢，沒想到對方竟拿著她的帳戶存摺、印章，瘋狂到郵局、銀行提款44次，領走239萬7千元的現金。

除此之外，在外有積欠債務的媳婦2017年9月19日中午更佯稱投資政府標案，急需資金周轉，讓她交出4筆保單借來的200萬元，並將這筆款項挪為個人貸款私用，讓她一怒之下決定告上法院並求償400萬元。

新北地方法院審理後，刑事庭認為媳婦正值青壯年，竟然不思正當途徑賺取所需，反而用偽造私文書、詐欺方式，不法牟取家人財物，行為相當不可取，又沒跟婆婆達成和解，考量她坦承犯行，犯後態度還算可以，判她應執行有期徒刑1年2月，得易科罰金；民事部分則須給付婆婆400萬元，全案仍可上訴。

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