喪夫6年「定期洗你最愛的背心」　兒一句話逼哭她！堅強人妻：感覺你還在

▲老公的背心藏大洋蔥！（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

把握與家人相處的每一刻！一名人妻感傷表示，老公當了快6年小天使，卻不曾覺得他離開過，「我還是定期洗，因為這是你最愛的背心」，更日夜掛在熟悉的椅子上，「感覺你還在！」思念文貼出後，字裡行間能感受到原PO的堅強，其中兒子的一句話，秒逼哭大批網友，「看到兒子說的那句，眼睛差點不爭氣了…」

一名女網友在臉書《爆怨公社》鼻酸透露，儘管已走出喪夫傷痛，但偶爾難過孤獨之餘，總會拿出老公的生前衣物，睹物思人，尤其這一件黑色背心，內裡裹著紅色造型配色，「一直掛在房間化妝桌椅上，感覺你還在...」

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原PO緩緩道來，以前老公洗完澡，最愛坐這張椅子上休息，因此她也將背心掛在椅背上，時時刻刻都能喚醒甜蜜回憶，也習慣定期把背心拿去洗，「因為這是你最愛的背心！」這6年來如一日，原PO把思念化為動力，早已把洗背心當作生活日常，昨（26）日，乖巧的兒子下課見狀，還直呼「媽咪你又幫爸鼻洗背心囉」，此話一出讓人為之動容。

▲網友超心疼！（圖／翻攝爆怨公社）



該篇超大顆洋蔥的文章，才短短PO出一小時，就逼哭近8千名網友，大家也傳暖能量打氣，「眼眶泛淚了，妳好堅強，加油加油噢」、「七夕時期，這洋蔥特大顆」、「酸酸的好難過」、「洗衣是一種回憶，一種生活的日常」、「思念是一種很玄的東西，我覺得是人生最難的課題」、「我先生去世八個月了，他的東西我都沒動過，我假裝他只是出差去，所有的東西都維持原狀」、「不要再洗了，味道會不見，用防塵套收起來，打起精神開始新生活，把他放在心底」、「人不在，心是同在的」。