苗栗婆婆「3F樓梯狠推媳婦」！見她爬不起來…冷喊：不要裝了　親媽見這幕氣炸

▲苗栗婆婆不爽媳婦竟將對方推下樓，親家母目擊這幕氣炸。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／台中報導

苗栗一名婆婆因為不滿媳婦，竟趁著媳婦準備下樓梯時出手狠推對方，導致媳婦身上多處受傷，見媳婦倒地不起，竟還在親家的面前要媳婦「不要裝了」，讓親家氣炸。事後婆婆辯稱是不小心的，但法院不採她的說詞，依傷害罪判她拘役35日，得易科罰金3萬5千元，全案確定。

判決指出，苗栗一名婆婆2019年4月15日上午因為對媳婦不滿，見媳婦從3樓樓梯準備走下2樓時，竟從後方狠推媳婦，導致對方當場滾落樓梯轉角平台，受有尾椎、腰部疼痛、雙側大腿痠痛、手肘、小腿瘀腫等傷害。

婆婆坦承有從後方碰撞到媳婦，但否認是故意傷人，辯稱，「我沒有推媳婦，我是不小心碰撞到媳婦的，因為樓梯是剛蓋好的，地比較滑，她就從樓梯那邊跌倒」。

但媳婦表示，事發前一星期她搬回娘家居住，當時她與母親、姊姊回婆家拿衣物以及家人借給她的玩具車、電暖器等物品，沒想到婆婆卻指稱她是小偷，不久後她便遭婆婆推下樓梯，母親見這幕趕緊衝上前扶她起來，並質問婆婆「剛推人是什麼意思」。

岳母也證稱，親家將女兒推落樓梯轉角處平台後，她很生氣的詢問對方，「為什麼推我女兒」，結果對方回稱「這我媳婦」，她又詢問，「剛推人是什麼意思，剛剛推就不對」，親家又回，「那是不小心推下的，妳在講什麼屁話」，另外，親家將女兒推倒後，見女兒因此爬不起來，竟還叫女兒「不要裝了」等語。

法院勘驗媳婦與其胞姊、其母的說詞後認為3人證述前後一致，也相符合，對於婆婆施暴的方式、過程都能清楚描述，應該是出於親身經歷，沒有誇大的情形，依照傷害罪判婆婆拘役35日，得易科罰金3萬5千元；案經上訴台中高分院亦遭駁回，全案確定。

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