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全國路口安全大執法9/1上路　中市公布10大取締重點路段

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▲▼警察局公布10大易肇事路口，9月1日將嚴格執法。（圖／台中市警局提供）

▲警方公布台中市10大易肇事路口，9月1日將嚴格執法。（圖／台中市警局提供）

記者李忠憲／台中報導

為加強路口安全，全國9月1日執行為期1個月的路口安全大執法，台中市警察局27日公布10大易肇事路口，其中台灣大道與環中路就有9處上榜。市警局長楊源明表示，駕駛行經路口時應確實「慢、看、停」，並注意禮讓行人，遵守交通規則，才能營造安全友善交通環境。

國內交通事故天天上演，車禍頻傳主因之一就是路口車輛與行人常因搶快或未禮讓，造成事故發生。行人又是所有用路人最弱勢族群，一發生事故往往造成嚴重傷亡。警政署有鑑於此，各縣市警察局將於9月1日進行全國路口大執法，為期1個月。台中市警局也公布10大易肇事路口，將成為執法重點，提醒民眾注意。

▲▼警察局公布10大易肇事路口，9月1日將嚴格執法。（圖／台中市警局提供）

▲警方將加強路口安全執法，針對汽機車不停讓行人等取締。（圖／台中市警局提供）

市警局表示，10大易肇事路口包括西屯區台灣大道與安和路口、台灣大道與惠來路口、台灣大道與惠中路口、台灣大道與文心路口、環中路與中清路口、環中路與西屯路口、環中路與市政路口、北屯區環中東路與太原路口、北區三民路與崇德路口、潭子區環中路1段與中山路口。

另外，本次路口大執法，重點項目包括「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」。

警察局長楊源明表示，民眾行經路口時應確實「慢、看、停」，並注意禮讓行人，營造安全友善交通環境；並強調「交通安全、民眾安心」，是警方執法的目的，呼籲民眾務必遵守交通規則，以共同守護本市交通安全與秩序。

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