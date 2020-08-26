老父被騙4千萬…兄弟質問他卻笑：你爸蠢才借我錢！氣炸「分屍6塊」　房東崩潰

▲林姓兄弟分屍老翁，警方經跟監後逮人。（圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／台北報導

新北市一名92歲樓姓老翁向林姓友人借款4千多萬元，謊稱要投資開發土地，卻遭林男2個兒子發現，該土地早已被規劃為公園用地，根本無法作為商業或住宅用地獲利。林男2個兒子向樓男討債，不料對方竟還嘲笑父親「笨」，一怒之下竟在租屋處將人絞殺後分屍6大塊。事後遭判刑18年、14年8月定讞。另外，房東也因房屋慘變凶宅決定提告。

回顧事發經過，樓男自1990年起陸續以投資3千多坪土地為由向林男借款，承諾土地開發完成之後，將會加碼還給林男6千200萬元，為了取信於林男還簽立6千200萬元的本票作為擔保。由於林男與樓男已認識超過40年，於是不疑有他陸續借出4千多萬元。

但林男2個兒子數年前發現，樓男宣稱的土地早已被規劃為公園用地，根本無法作為商業或住宅用地獲利，懷疑父親遭詐騙，2015年間與父親決定將人以計引誘至租屋處，待對方進門後便將人綑綁在椅子上質問，孰料，樓男面對3人竟還態度惡劣，嘲笑林男「是林xx愚蠢才借我錢」，讓林男2個兒子當場氣炸，其中1人拿出腳踏車內胎絞殺樓男，另1人則是猛壓樓男口鼻，蓋住他的呼救聲，見樓男斷氣後，隨即將屍體肢解成6大塊，帶到三峽雲森瀑布上游溪谷、大漢溪等處丟棄。

▲事後檢警重回棄屍地點打撈人骨。（圖／ETtoday資料照）

樓男家屬因聯繫不上樓男，心急報案協尋，卻遲遲沒有下文，直到2016年間一名撿骨師登山時，驚見一根人類小腿骨，報警處理，經DNA比對後，才確認死者為樓男，循線將林姓兄弟逮捕。

法院審理後，刑事部分依私行拘禁、殺人、損壞遺棄屍體等罪，分別判處林姓兄弟有期徒刑18年、14年8月，林男則是被依私刑拘禁罪遭判刑8月，全案確定；民事部分則是須賠償樓男家屬1213餘元定讞。

另外，將房屋承租給林男兄弟的房東指出，房屋面積為11.576坪，按照周邊不動產時價登錄資料顯示，每坪的交易價值約為29萬元1坪，凶宅價值至少減損3至4成，決定向林姓兄弟求償402萬餘元，一審法院判林姓兄弟應賠償房東30萬元，案經上訴二審，高等法院判林男兄弟應再連帶賠償房東85萬餘元，總額約為115萬餘元。全案確定。

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