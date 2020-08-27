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「八旬」嬤走失街頭　警一查竟是清朝出生...116歲台中市寶！

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記者李忠憲／台中報導

一名看起來年約80多歲的劉張姓阿嬤日前走失街頭，警方獲報上前關心，聽阿嬤說她是清光緒時生，員警原先以為是玩笑，一查發現真的是116歲的國寶級人瑞阿嬤，笑稱要請教保養長壽秘訣，最後通知家屬將阿嬤帶回，圓滿落幕。

▲▼盧秀燕去年拜訪台中市最高齡人瑞阿嬤劉張美玉。（圖／台中市政府提供）

▲台中市最高齡人瑞劉張阿嬤傳出迷失街頭，所幸警方協助下順利返家。圖為市長盧秀燕去年拜訪她。（圖／台中市政府提供）

第四警分局黎明派出所日前傍晚獲報，南屯區黎明路、干城街口有一名迷失老人需要協助。警員高慈青立刻前往現場，發現果然有一名老婦人推著輪椅，神情茫然。員警先安撫她並詢問身體狀況，確認沒有大礙，先將她攙扶慢慢帶回派出所，提供開水讓她先休息。

▲▼116歲的劉張姓人瑞阿嬤迷失街頭，警員協助帶回派出所。（圖／民眾提供）

▲▼116歲的劉張姓人瑞阿嬤迷失街頭，警員小心翼翼協助她到派出所休息。（圖／民眾提供）

▲▼116歲的劉張姓人瑞阿嬤迷失街頭，警員協助帶回派出所。（圖／民眾提供）

看起來約80多歲的老婦人，因為講不清楚住址在哪，但可以講出自己姓名，也講自己是民國前7年，也就是清光緒31年生。員警原以為老婦開玩笑，一查發現劉張姓婦人所言不假，今年已116歲的她，根本就是國寶級人瑞，也是台中市最高齡人瑞。警方立刻通知劉張姓婦人的家屬到派出所，將她帶回家休息。

警員高慈青說，他攙扶老婦回派出所時還有說有笑，就像遇到自己的阿嬤一樣。聽到老婦自己說民國前7年生，他怎麼看，對方就是個80多歲的健康阿嬤，完全不相信年紀有這麼大，看來要好好討教保養皮膚和長壽秘訣了。

▲▼116歲的劉張姓人瑞阿嬤迷失街頭，警員協助帶回派出所。（圖／民眾提供）

▲▼116歲的劉張姓人瑞阿嬤順利讓家屬帶回，警員也開心跟阿嬤合照。（圖／民眾提供）

▲▼116歲的劉張姓人瑞阿嬤迷失街頭，警員協助帶回派出所。（圖／民眾提供）

據了解，劉張姓老阿嬤雖然年事已高，但平時精神都非常好，身體硬朗，時常在社區巷弄散步，又喜歡唱歌。台中市長盧秀燕去年還特地登門拜訪，誇讚阿嬤是「台中市市寶」。平時喜愛穿戴的劉張阿嬤，平時就喜歡穿戴造型感十足的帽子與眼鏡，十分時髦，她也分享「化妝保持漂漂亮亮，平時早睡早起」，就是她的長壽秘訣。

黎明所所長林澤聰也呼籲，家中如有高齡長者患有失智或記憶力退化情形，家屬需多加陪伴照護給予關心，另可至各縣市社會局申請預防走失手鍊，以利警方迅速聯繫家屬，協助迷失者安全返家。

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