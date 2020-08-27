彰化血清研究揭密！陳秀熙：確診個案「自然免疫防護力至少3個月」

▲彰化縣抗體血清調查報告說明會。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

彰化血清抗體調查今（27）日公布，檢驗包含確診者、接觸者等4大危險族群共4859人，陽性率萬分之8.3。台大公衛教授陳秀熙也說明，相關檢測於確診後第三個月開始做，結果18名個案全部出現抗體陽性，更令人振奮的是，確診者具有自然免疫防護力至少3個月，部份長達5個月。

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▲▼彰化萬人血清關鍵報告－台大公衛教授陳秀熙報告。（圖／翻攝自YouTube／台大公衛）

彰化萬人血清調查原訂8月25日進行期中報告，不過由於尚未經過同儕審查遭暫停喊卡，也引發諸多爭議，相關研究是否通過倫理審查（IRB）遭到質疑並檢舉，衛福部已展開調查。研究單位今（27）日進行研究說明會報告，包含台大公衛教授詹長權、彰化縣衛生局長葉彥伯、指揮中心發言人莊人祥三方皆出席。

▲彰化萬人血清關鍵報告－台大公衛教授陳秀熙報告。（圖／翻攝自YouTube／台大公衛）

詹長權首先揭露IRB已經於台大校總區審查完成，另陳秀熙表示，6名同儕審查已經有4人回覆。至於研究成果，陳秀熙說明，利用彰化境外、本土重新計算中和抗體陽性率，本土降低73%，這也顯示國內防疫成效。不管今天我們和國外比較，同樣一隻病毒，可以降低73%。

陳秀熙表示，血清抗體檢驗時間從第三個月開始做，算是稍晚，原本預期18名確診者應該只有部份陽性，但是結果發現全數都陽性，這是很重要的訊息，所有新冠肺炎中和抗體持續時間最少三個月，部分截至目前長達5個月，雖然他們很辛苦，同時告訴他們已經具有自有免疫防護力可達三至五個月。

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