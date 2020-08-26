金門海巡組成掃蕩船隊　強勢清除流刺網65件...依法銷毀

▲金門海巡組成掃蕩船隊強勢清除非法網具。（圖／記者林名揚翻攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

非法佈放之網具對危害海洋生態甚鉅，金門縣政府為執行清除金門海域非法網具工作，協請海巡署第九(金門)海巡隊25日上午8時許與金門縣水產試驗所出動4艘巡防艇及金門護漁號計5船26人，共同執行「護永專案」，在大岩嶼外海清除海上非法佈網65件。

▲金門海巡組成掃蕩船隊強勢清除非法網具。（圖／記者林名揚翻攝）

大陸伏季休漁期於8月15日全面解禁，金門大岩嶼外海卻開始出現大陸鐵殻船利用清晨越界布放流刺網，為止亂於初動，保護漁業資源，金門海巡隊於25日上午動員PP-3573、3577、CP1017、1020等4艘巡防艇及5名特勤幹員，協同金門縣水試所「金門護漁號」組成掃蕩船隊，前往大岩嶼外海清除非法網具，在4艘巡防艇戒護下，「金門護漁號」計清除流刺網65件（約1300公尺），將全數由金門縣政府依法銷毀。

▲金門護漁號。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡署表示，持續配合推動行政院「向海致敬」政策，並維護漁民作業權益及安全，呼籲民眾若發現海上不法或需海事服務，可利用海巡署「118」免費報案電話或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即處理。