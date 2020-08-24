大膽島「碧血池」　金門人的超級禁地...恐怖原因曝光

▲金門大膽島。（圖／翻攝金門觀光旅遊網）

記者謝欣辰／綜合報導

位於小金門烈嶼及廈門之間的大膽島，於1950年7月26日爆發大二膽戰役。中共解放軍突然大規模圍攻，當時島上的國軍因地理位置孤立，未能及時獲支援，只能「孤軍奮戰」；其中，原本是小虎山據點的軍用備水池，在這場戰役過後，開始傳出各種傳說，有了「碧血池」的稱號，成了當地金門人「不會靠近」的禁地。

大膽島面積雖然僅僅0.79平方公里，卻在共軍打著「保證放響進攻金台第一砲，堅決打下大二膽」的大二膽戰爭贏得勝利，300名國軍消滅了2倍人數登陸的共軍，只不過守軍也傷亡過半；是繼古寧頭戰役之後的另一埸勝利，有了「823前哨站」的歷史定位。

當地說法指出，大二膽戰役中，最為激烈的就是小虎山，小虎山駐兵靠著僅有一排軍力和一挺機槍，與共軍約兩排的兵力奮鬥到最後一秒，最終還是因援兵未及時趕到而失陷，退據到位於低處陰暗的備水池附近。但抵擋不住共軍集火猛攻，以致全員壯烈犧牲，血染原本儲存軍中用水的備水池。

之後的農曆每月的初一和十五，駐小虎山的軍隊都必須訂購冥紙，到碧血池祭拜那些為國捐軀的軍魂。聽說之前有軍官忘記，就被碧血池詛咒纏身，生了場大病，而帶領的新兵也在破冬前「出事」。

▲金門大膽島在八二三砲戰時期，常有「水鬼」登陸。（圖／記者劉亮亨攝）

關於小虎山碧血池，民間又有一傳說。在民國47年八二三砲戰的某個夜晚，對岸「水鬼」摸到小虎山據點時，被小虎山的哨兵逮到，本來可由單位自行開火，再跟連部定時回報即可；但當時逮到的是個姿色不差的女水鬼，排長就想私自囚禁，以供弟兄慰安之用。

但指揮官最終不忍心，偷偷將她放走。本來以為事情告一段落了，沒想到女水鬼卻帶回同僚，將小虎山據點所有弟兄的頭顱砍掉，割下左耳帶走，將頭顱丟棄在戰備水池裡，將水染成了紅色。事發後，因小虎山據點一直聯絡不上，直到派人前往才發現慘案。而之後進駐的部隊，就算已把水池的血水抽乾，但依舊不斷滲入紅水，因此有了「碧血池」的封號。

大膽島每天要升4面國旗，其中一個就在小虎山，儘管上述皆民間傳說，並沒有正史記載，但由於曾被敵軍短暫占領，官兵誓死抗敵血染戰備池是事實，所以大膽島的官兵數十年來，都以此紀念並感懷生命捍衛國家的烈士們。