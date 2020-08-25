與13歲小女友戰10次不夠！水電工竟偷吃「她同班同學」...搞大肚子逼墮胎

▲蔡男與13歲小女友交往期間，同時還與女友的同班同學發生關係。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／金門報導

金門一名蔡姓水電工2017年與13歲小女友花花（化名）交往時，發生過10次關係，孰料，交往期間他還曾硬上花花的同班同學冰冰（化名），而直到蔡男某次同時約2名少女出門，並動手打人、摔手機，惡行才因此曝光。對此，法院依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪、成年人故意對少年犯傷害罪判蔡男2年6月，另依成年人故意對少年犯毀損罪，處蔡男拘役60日，得易科罰金6萬元，可上訴。

判決指出，蔡男於2017年12月間透過臉書結識花花，2018年10月開始交往，而蔡男明知花花為未滿16歲少女，仍執意帶花花回租屋處，發生10次關係；怎料，與花花交往期間，蔡男竟還透過臉書認識花花的同班同學冰冰，邀約冰冰外出聊天，並帶回租屋處發生2次關係，讓冰冰懷孕又墮胎。

蔡男疑似擔心案情曝光，還曾分別要求花花與冰冰「兩人不准見面」，直到2019年12月21日晚間，蔡男因發現花花與冰冰違背約定一起在KTV唱歌，便傳訊息約兩人出來見面，怎料，2名少女一上車，蔡男先是把冰冰的手機丟出窗外，踹踢冰冰大腿後，緊接著掐住花花的脖子，捏抓花花胸部；事後，花花與冰冰向警方報案，才終於揭開蔡男惡行。

蔡男雖坦承犯行，但法官認為，蔡男行徑已嚴重讓花花、冰冰精神上受有難以抹滅之陰影及痛苦，並嚴重影響兩人的身心健康、人格之健全發展，而考量花花、冰冰的家屬均無法原諒蔡男，依12項對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪、2項成年人故意對少年犯傷害罪判蔡男2年6月，另成年人故意對少年犯毀損罪，處蔡男拘役60日，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。



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