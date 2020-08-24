中學師生吻金門土地對823烈士致敬　台南市議員李啟維：沒義務打中國內戰

▲台南市議員李啟維認為，823砲戰是台灣充員兵，為竊據自己家鄉的中華民國，而枉死金門馬祖的史實。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對823砲戰62周年紀念日，台南市瀛海中學師生去金門與金門高中交流，師生下機的第1件事，就是親吻金門的土地，說是表達對823先賢及金門的敬意，台南市議員李啟維指出，這好像我們台灣人有義務替中華民國打這場中國的內戰，因有金門挺住，中國才沒打來台灣，所以要感謝，若是如此，他有必要說清楚。

▲台南市瀛海中學由校長張添唐率隊前往金門交流4天，瀛海中學師生一下飛機就親吻土地，表達金門及823戰士與先賢表達敬意。（圖／翻攝自張添唐臉書）

李啟維說，8月23日是金門823砲戰62周年，台南市瀛海中學師生前往與金門高中交流，下飛機的第1件事就是親吻金門的土地，表達對烈士與金門的敬意，他是據史實表示，當年823砲戰抵擋中共入侵台灣，但是台灣人並沒有義務為中華民國打這場仗，親吻土地沒有必要，因這好像我們台灣人有義務替中華民國打這場中國的內戰，因有金門挺住，中國才沒打來台灣，所以要感謝，若是如此，他認為有必要說清楚。

李啟維指出，他是根據事實評論，1951年前美國國務卿杜勒斯起草的舊金山和約中，已言明了台灣獨立的主權，所以當時台灣充員兵是被外來的中華民國蔣介石政權，強迫前往金門做戰，台灣人沒有義務幫中華民國打這場仗，台灣人特別是年輕的學生，應了解這段歷史。李啟維強調，他是根據史實而不是根據立場。

李啟維說，他看過聯合國憲章第77條、1949年1月12蔣介石電報及6月20蔣經國日記都有記載台灣託管，台灣並不屬於中華民國，台灣人自始沒替中華民國打仗的義務，因此而有1946年1月陳儀的剿匪徵兵令被台灣人拒絕的事。



李啟維說，1951年舊金山和約的前言再度凸顯台灣託管後自治獨立。1952年舊金山和約生效，據此國際協議，美國在1953年3月力推台灣託管，蔣介石知道了，一方面派王雲五在4月15的「新生報」反駁，同日在台北召見美國大使藍欽要求澄清，美國沒理他。1954年台美協防條約簽訂後，美國眾議院還有聯合國託管台灣的聲音，分別寫在1953.4.10、4.15及1955.3.26的蔣介石日記。

李啟維說，可是1946年台灣非中華民國領土拒絕當兵的知識，因知識份子在1947年的228被殺，沒有傳承，國際託管台灣的消息也被中華民國詐騙集團封鎖，充員兵不知道，因而1958年的823砲戰，為竊據自己家鄉的中華民國戰死金馬。AIT酈英傑也出席金門紀念砲戰，好像在提醒台灣人了解自己歷史。因為「教育部」偽造歷史，所以連瀛海中學張添唐這麽好的校長也不知道。

李啟維強調，瀛海校長張添唐做事積極，很受尊敬，但因為台灣的教育界教的多是中國歷史，不教823砲戰台灣充員兵，為竊據自己家鄉的中華民國枉死金馬的史實，所以特地提醒去金門交流的瀛海中學師生，台灣是台灣、中國是中國，年青人不要再蹈823砲戰台灣充員兵的覆轍。



據了解，台南市瀛海中學由校長張添唐率隊，與20名師生前往金門交流4天，瀛海中學的課程名稱是「從台江看世界」，金門高中則是「金門學」，引導兩校學生一起從金門看世界，但因823砲戰周年，瀛海中學師生一下飛機就親吻土地，表達金門當年對中華民國的貢獻，也對死亡的戰士與先賢表達敬意，此舉引起台南市議員李啟維的評論。

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