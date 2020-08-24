　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中學師生吻金門土地對823烈士致敬　台南市議員李啟維：沒義務打中國內戰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台南市議員李啟維認為，823砲戰係台灣充員兵，為竊據自己家鄉的中華民國枉死金門馬祖的史實，年青人不要再蹈823砲戰台灣充員兵的覆轍。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員李啟維認為，823砲戰是台灣充員兵，為竊據自己家鄉的中華民國，而枉死金門馬祖的史實。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對823砲戰62周年紀念日，台南市瀛海中學師生去金門與金門高中交流，師生下機的第1件事，就是親吻金門的土地，說是表達對823先賢及金門的敬意，台南市議員李啟維指出，這好像我們台灣人有義務替中華民國打這場中國的內戰，因有金門挺住，中國才沒打來台灣，所以要感謝，若是如此，他有必要說清楚。

▲台南市瀛海中學由校長張添唐率隊前往金門交流4天，瀛海中學師生一下飛機就親吻土地，表達金門及823戰士與先賢表達敬意。（圖／翻攝自張添唐臉書）

▲台南市瀛海中學由校長張添唐率隊前往金門交流4天，瀛海中學師生一下飛機就親吻土地，表達金門及823戰士與先賢表達敬意。（圖／翻攝自張添唐臉書）

李啟維說，8月23日是金門823砲戰62周年，台南市瀛海中學師生前往與金門高中交流，下飛機的第1件事就是親吻金門的土地，表達對烈士與金門的敬意，他是據史實表示，當年823砲戰抵擋中共入侵台灣，但是台灣人並沒有義務為中華民國打這場仗，親吻土地沒有必要，因這好像我們台灣人有義務替中華民國打這場中國的內戰，因有金門挺住，中國才沒打來台灣，所以要感謝，若是如此，他認為有必要說清楚。

李啟維指出，他是根據事實評論，1951年前美國國務卿杜勒斯起草的舊金山和約中，已言明了台灣獨立的主權，所以當時台灣充員兵是被外來的中華民國蔣介石政權，強迫前往金門做戰，台灣人沒有義務幫中華民國打這場仗，台灣人特別是年輕的學生，應了解這段歷史。李啟維強調，他是根據史實而不是根據立場。

李啟維說，他看過聯合國憲章第77條、1949年1月12蔣介石電報及6月20蔣經國日記都有記載台灣託管，台灣並不屬於中華民國，台灣人自始沒替中華民國打仗的義務，因此而有1946年1月陳儀的剿匪徵兵令被台灣人拒絕的事。

李啟維說，1951年舊金山和約的前言再度凸顯台灣託管後自治獨立。1952年舊金山和約生效，據此國際協議，美國在1953年3月力推台灣託管，蔣介石知道了，一方面派王雲五在4月15的「新生報」反駁，同日在台北召見美國大使藍欽要求澄清，美國沒理他。1954年台美協防條約簽訂後，美國眾議院還有聯合國託管台灣的聲音，分別寫在1953.4.10、4.15及1955.3.26的蔣介石日記。

李啟維說，可是1946年台灣非中華民國領土拒絕當兵的知識，因知識份子在1947年的228被殺，沒有傳承，國際託管台灣的消息也被中華民國詐騙集團封鎖，充員兵不知道，因而1958年的823砲戰，為竊據自己家鄉的中華民國戰死金馬。AIT酈英傑也出席金門紀念砲戰，好像在提醒台灣人了解自己歷史。因為「教育部」偽造歷史，所以連瀛海中學張添唐這麽好的校長也不知道。

李啟維強調，瀛海校長張添唐做事積極，很受尊敬，但因為台灣的教育界教的多是中國歷史，不教823砲戰台灣充員兵，為竊據自己家鄉的中華民國枉死金馬的史實，所以特地提醒去金門交流的瀛海中學師生，台灣是台灣、中國是中國，年青人不要再蹈823砲戰台灣充員兵的覆轍。

據了解，台南市瀛海中學由校長張添唐率隊，與20名師生前往金門交流4天，瀛海中學的課程名稱是「從台江看世界」，金門高中則是「金門學」，引導兩校學生一起從金門看世界，但因823砲戰周年，瀛海中學師生一下飛機就親吻土地，表達金門當年對中華民國的貢獻，也對死亡的戰士與先賢表達敬意，此舉引起台南市議員李啟維的評論。

·超值組合、打造完美韓妝

ET快訊
彰化縣再砸216萬「檢驗抗體」　衛生局緊急回應！
全球首例「二次感染」！他染疫康復4個月...遊玩歐洲又慘中鏢
澎湖吃海鮮！3妹子「四菜噴8320元」哭認賠　內行列算式傻眼
新台幣放大理財術！　4招「鎖住換匯甜蜜點」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

羅文嘉端出蔣介石、蔣經國遺屬：請馬英九三思

中學師生吻金門土地對823烈士致敬　台南市議員李啟維：沒義務打中國內戰

「和國軍道歉」　王定宇轟馬英九：連卸任總統的格都沒有

上任市長第一天「緊緊緊」　陳其邁談高雄防疫：過去在行政院就掌握

羅智強秀證據：民進黨執政台灣不安全　國際組織認證

宣示就職「未戴口罩」！陳其邁下午防疫會議「全程戴緊緊」：絕對有遵守規定

「馬英九提籃假燒金」　陳水扁：最沒資格唱衰國家不安全

把握暑假最後2天！北市連2日封街辦親子趴　黃珊珊：愛怎麼玩就怎麼玩

共機頻擾台「讓台灣失去警覺」？　陳玉珍：要注意突然攻擊

黃偉哲沒戴口罩挨罰3000元　侯友宜：公眾人物要以身作則

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

癡情女求愛「當街攔車遭拖20m」　已婚駕駛崩潰：是交友軟體認識

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

《神力女超人1984》中文官方主預告

辛龍走不出喪妻之痛「取消演出」　吳宗憲「哀莫大於心死」勸：跳出來吧...

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

羅文嘉端出蔣介石、蔣經國遺屬：請馬英九三思

中學師生吻金門土地對823烈士致敬　台南市議員李啟維：沒義務打中國內戰

「和國軍道歉」　王定宇轟馬英九：連卸任總統的格都沒有

上任市長第一天「緊緊緊」　陳其邁談高雄防疫：過去在行政院就掌握

羅智強秀證據：民進黨執政台灣不安全　國際組織認證

宣示就職「未戴口罩」！陳其邁下午防疫會議「全程戴緊緊」：絕對有遵守規定

「馬英九提籃假燒金」　陳水扁：最沒資格唱衰國家不安全

把握暑假最後2天！北市連2日封街辦親子趴　黃珊珊：愛怎麼玩就怎麼玩

共機頻擾台「讓台灣失去警覺」？　陳玉珍：要注意突然攻擊

黃偉哲沒戴口罩挨罰3000元　侯友宜：公眾人物要以身作則

GD生日Po文洩機密 全新Nike Air Force 1聯名鞋款2.0本尊亮相

李準基教6歲女：當評價高的人！暗中報復曝光...網抖：超毛

多空雜音紛擾！高收益債資金小幅失血　專家：也可關注現金充足優質美國企業債

菲指控中方沒收漁具、干擾軍機　趙立堅反擊：請停止挑釁行為

MOMOLAND成員「狠甩嬰兒肥」瘦身成功…辣照大放送！　韓網驚：像雪炫＋宥斌

花蓮砂石車故障衝山溝！駕駛「手腳被夾」...痛苦獲救送醫

全台超商傳缺冰塊！熱天被迫喝「大熱拿」　兩大業者回應了

重現「波羅的海之路」　立陶宛串30公里人鏈挺白俄抗爭

創JL Studio推廣新加坡料理　主廚林恬耀：團隊努力被看見「很感動」

男子酒後駕車竟撞入警所圍籬「自投羅網」　酒測0.7下場慘！

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

即／時力「國昌錄音檔」曝！議員爆退黨

時力爆「黑暗錄音檔」　剪接私下聊天

時力黨代表：民進黨真的惹火我了

馬英九：中共不見得永遠不說真話

北市勞動局：徵才薪資未達4萬元「禁寫面議」

蔡英文返台「共機繞飛」！王定宇解真相

影／德入境篩檢快崩潰　王定宇酸爆普篩幫

「黨內很少人敢違逆黃國昌…」　曾玟學：有不同意見就打成小綠

蔡英文稱「在國家內尋找敵人沒意義」　馬英九重砲回擊

穿23年舊套裝出席陳其邁就職　吳虹：有什麼穿什麼

蔡英文專機返台...共軍狂繞173分鐘？空軍：安全掩護

女教練太像賴品妤被出征　本尊回應了！

快訊／賴清德：馬英九不應活在過去　製造恐慌比戰爭還恐怖

陳其邁就職「全程未戴口罩」！高雄防疫螺絲全掉光

更多熱門

相關新聞

台南交大宣導加強大車視覺輔助系統運用

台南交大宣導加強大車視覺輔助系統運用

大型車的內輪差和視線死角，常常造成嚴重車禍傷亡，為此台南市警交通警察大隊24日，特別結合台南監理站、交通局、興南客運、府城客運針對大型車職業駕駛人宣導大車視野輔助系統安裝後正確運用，避免大車內輪差及視野死角奪命的事件發生。

「小金門南山無頭連」傳說...新兵最怕「金馬獎 」

「小金門南山無頭連」傳說...新兵最怕「金馬獎 」

黃偉哲未戴口罩挨罰　南市府：不再罰同場他人

黃偉哲未戴口罩挨罰　南市府：不再罰同場他人

輝煌的八二三勝利

輝煌的八二三勝利

女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　媽祖出手了

女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　媽祖出手了

關鍵字：

台南瀛海中學親吻金門土地823烈士李啟維

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

歌手賈斯汀傳死訊！官方證實享年38歲

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

隋棠驚覺11歲男童遭鄰居侵犯　假借照顧騙回家

快訊／國軍搜救屏科大生　軍車墜50m深谷

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

「紙本藝FUN券」今公布申請方式

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

歐告半夜不睡覺！他發現超大蜈蚣

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

熊熊正面照孕肚藏不住了！

南台灣最大汽車「殺肉場」曝光！這3款慘被盯上

跟小開男友第1次！24歲妹「爆裂6cm」噴血　醫曝暗黑真相

外送員刷一星罵店家！真相曝光大逆轉

獨／孫安佐「恐被關10年」　醒吾：他們家已經付出代價

更多

最夯影音

更多
王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ
高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面