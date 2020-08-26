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中秋送公益禮盒雙倍祝福！支持非洲小農X台灣身心障礙青年自立

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▲▼買起來！中秋送公益禮盒雙倍祝福。（圖／畢嘉士基金會提供）

▲畢嘉士基金會和屏東勝利之家合作推出咖啡茶葉及手作蛋捲禮盒。（圖／畢嘉士基金會提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

中秋節將近，正準備採購禮盒餽贈親友嗎？支持公益團體分享愛，相信會讓收禮者獲得雙倍幸福！畢嘉士基金會推出由馬拉威公平貿易咖啡或茶葉，搭配屏東勝利之家庇護工場手作挪威蛋捲的中秋禮盒，3款售價各580元，銷售盈餘全數投入馬拉威獎助學金計畫，邀請大眾支持馬拉威小農與台灣身心障礙青年的自立。

今年中秋節，畢嘉士基金會和屏東勝利之家合作，禮盒中的挪威蛋捲就是出自屏東勝利之家庇護員工之手。屏東勝利之家1998年成立庇護工場「膳工坊」，販售各式麵包、餅乾與西點，其中又以挪威蛋捲人氣最旺。挪威蛋捲的配方與技術，師承挪威籍宣教士的家傳配方，口味正宗，相較其他市售蛋捲的口感鬆軟，挪威蛋捲口感紥實酥脆，更可以嚐到細膩濃郁的烘烤香氣與蛋香味。

▲▼買起來！中秋送公益禮盒雙倍祝福。（圖／畢嘉士基金會提供）

畢嘉士基金會合作的馬拉威南部百年茶園Satemwa，不只取得公平貿易認證，也獲得UTZ、雨林聯盟認證，讓消費者所喝的每杯茶都是不剝削、愛護地球的好茶。Satemwa產區座落在海拔1200公尺的丘陵地，是目前非洲最古老且知名的頂級茶葉產區，所產的茶葉全程手工摘採，經過靜置萎凋、揉捻塑型、焙火烘焙等繁複步驟，產量稀少且珍貴，廣受歐洲頂級茶葉品牌喜愛。

Satemwa除了提供合理薪資與安全環境，也很照顧員工及其家人。茶園員工Tsawa表示，在這裡工作是一件幸運的事，孩子可以就近在茶園蓋的學校上學，而且還在社區蓋了診所，生病不用大老遠跑去城市。

▲▼買起來！中秋送公益禮盒雙倍祝福。（圖／畢嘉士基金會提供）

畢嘉士基金會將扶助「自立」的盼望，體現在中秋禮盒裡，畢嘉士基金會執行長周文珍表示：「今年的中秋禮盒有公平貿易的咖啡與茶，結合庇護工場的手工蛋捲，我們用『相信』與『機會』，守護非洲小農與台灣身心障礙青年，盈餘則會用在馬拉威獎助學金計畫，讓貧童擁有平等上學的機會，期盼消費者支持，一起用善意滾動更多希望。」

※即日起至9月20日，畢嘉士官網公平貿易商品任兩件，每件95折。
※畢嘉士基金會中秋公益禮盒共3款，定價各為580元。
請至畢嘉士基金會官網選購：https://bjorgaas.org.tw/fair.php或電洽02-8786-9661

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