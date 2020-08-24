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報復性做公益！維他露加碼三倍捐　愛心直送30家弱勢團體

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維他露報復性做公益加碼三倍捐　愛心直送30家弱勢團體（圖／維他露基金會提供）

圖、文／維他露基金會提供

今年各產業深受新冠肺炎疫情衝擊，連帶影響許多社福團體，根據伊甸基金會、向上基金會、瑪利亞基金會等團體統計，上半年善款金額跌幅高達3至4成不等，對於團體所扶助的弱勢家庭更是雪上加霜。維他露基金會因而發起「3倍愛心做公益」活動，在疫情衝擊下擴大捐贈範圍，加碼捐助三倍社福團體共30家、總金額600萬元，希望幫助弱勢族群的同時，也邀請大家一起擴大善心做公益。

今年以來，社福團體受到新冠肺炎疫情連帶影響，各界捐贈的物資、愛心善款大幅減少，特別是中小型的社福團體的衝擊更大，甚至難以支撐營運；而團體所扶助的弱勢家庭，基本醫療及生活費已是沉重的負擔，因疫情失業、減薪等家庭收入頓減更陷入了經濟困境。

維他露基金會年年持續送愛助公益，往年每年捐助10個社福單位共100萬元，今年加碼三倍一次捐助共30個社福團體，而且加碼#報復性做公益把總金額拉高到600萬元，讓更多弱勢團體皆能受惠。在這個困難的時刻，希望透過公益捐贈，讓社會持續關注弱勢家庭、兒少與老人福利、身障等議題，維他露拋磚引玉，希望大家在報復性消費、報復性旅遊的同時，留一些善心，一起報復性做公益！

維他露報復性做公益加碼三倍捐　愛心直送30家弱勢團體（圖／維他露基金會提供）

受贈單位：勵馨基金會臺中、臺中市慈善撒瑪黎雅婦女關懷協會、善牧基金會、臺中市救難協會、張秀菊社會福利慈善事業基金會、原住民深耕德瑪汶協會、向上基金會光音育幼院與育嬰院、台中慈愛啟能中心、台中市山海屯啟智協會、良顯堂基金會、慈光基金會附設慈馨兒少之家、少年家園、中區兒童之家、弘毓基金會、十方啟能中心、立達啟能中心、臺中市私立惠明盲校、創世基金會臺中分院、台中市盲人福利協進會、瑪利亞基金會、信望愛智能發展中心、伊甸基金會、臺中市脊髓損傷者協會、台中市身心障礙福利協會、陽光基金會、台中市聲暉協進會、甘霖基金會、老五老基金會、天主教曉明社會福利基金會、臺中市和平區達觀社區發展協會、弘道老人福利基金會。

維他露報復性做公益加碼三倍捐　愛心直送30家弱勢團體（圖／維他露基金會提供）

維他露報復性做公益加碼三倍捐　愛心直送30家弱勢團體（圖／維他露基金會提供）

維他露報復性做公益加碼三倍捐　愛心直送30家弱勢團體（圖／維他露基金會提供）

維他露基金會粉絲專頁：https://www.facebook.com/vitalon.org/posts/3460479790658219

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