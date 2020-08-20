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温貞菱變身温温姐姐　號召一同加入偏鄉孩童認養人

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▲▼温貞菱變身温温姐姐　號召一同加入偏鄉孩童認養人。（圖／至善基金會提供）

▲新生代女演員温貞菱化身温温姐姐擔任至善基金會愛心大使。

記者林璟倩／綜合報導

新生代女演員温貞菱從金鐘女主角變身「温温姊姊」，擔任至善基金會愛心大使，於6月擔任「陪伴志工」深入至善位於新竹縣尖石鄉馬里光部落的服務據點，陪伴當地2-6歲的學齡前孩童，說故事給孩子聽、跟孩子一起吃飯、一起玩，共同推動「培力與陪伴」的捐助理念，一起號召社會大眾正視兒童權益，加入至善認養偏鄉孩童的行列。

温貞菱感性的說：「一開始以為，應該是自己去教導他們一些什麼，但是沒想到在跟孩子們相處之後，發現其實是他們教給我很多東西，包含他們對這個世界的想像力、好奇心，以及孩子們是如何愛這個世界。」温貞菱表示，親自走訪一趟就能深刻感受到至善陪伴孩子的強大力量。

▲▼温貞菱變身温温姐姐　號召一同加入偏鄉孩童認養人。（圖／至善基金會提供）

▲至善社會福利基金會舉辦25周年記者會，邀請新生代演員温貞菱擔任愛心大使站台，共同推動「培力與陪伴」的捐助理念，一起號召社會大眾正視兒童權益。

致力推動亞洲兒少公益的至善社會福利基金會成立25周年，執行長洪智杰表示，至今他仍不忘剛投入善前往原住民部落進行需求調查，部落耆老反問他「至善願意待多久？」「因為這句話，讓至善不管走到哪一個地區，進入哪一個族群、哪一個社區，我們始終抱持著尊重、同理、平等的態度，推展服務，和當地一起照顧孩子，互相學習與成長。」

特別的是「至善式培力」始終秉持「8：2法則」，建立與社區的長期互動，即至善出資80%經費、社區自籌剩餘20%，尊重社區，讓社區人們參與自己孩子的照顧，最後至善將服務成果，不管是一間幼兒園，還是一間閱覽室，或是一個專業的人力，甚至是部落一整個組織，至善都樂於最終退居幕後，讓在地的人們有能力自己照顧自己的小孩和老人。

▲▼温貞菱變身温温姐姐　號召一同加入偏鄉孩童認養人。（圖／至善基金會提供）

▲至善近年的創新服務「行動幼兒園」。

像是至善近年的創新服務「行動幼兒園」為例，至善聘僱、訓練部落婦女當老師，打造一座由廂型車改裝的「行動幼兒園」，車上配有專業社工、部落媽媽老師和兒童教學玩具，每天開往尖石鄉的偏遠的地區，給孩子提供教保服務，和部落一起為孩子編織一張安全的網。

走過25年歲月，至善累計有50,000名捐款人的支持，在亞洲四地每一年支持約90,000孩子的教育和醫療資源。然而，做愈多、愈久，至善看到的是，各個偏遠角落，還有很多孩子需要社會關懷、支持、聆聽、陪伴；至善很榮幸獲得遠傳friDay影音、momo購物網、sothat’s me、光隆實業、英仕基金會、美商默沙東藥廠等企業響應亞洲兒少公益。記者會最後，温貞菱和至善基金會攜手呼籲社會大眾，加入「培力與陪伴，不止於至善」的捐款行列。

【捐款方式】
每月捐款600元，或單筆捐款1500元，送夢想書袋一個。
我要捐款： https://bit.ly/31aL1ZK
愛心捐款專線：02-2388-9118

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