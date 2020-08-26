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坐月子照顧達人輩出　嘉南藥理大學職訓班結業成果豐碩

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▲嘉南藥理大學接受台南市政府委託，辦理2020年專業服務類失業者職業訓練「坐月子服務人員培訓班」，26日舉辦結業成果發表會，展現成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學接受台南市政府委託，辦理2020年專業服務類失業者職業訓練「坐月子服務人員培訓班」，26日舉辦結業成果發表會，展現成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學接受台南市政府委託辦理2020年專業服務類失業者職業訓練「坐月子服務人員培訓班」，26日舉辦結業成果發表會，26位參訓學員接受340小時訓練，紛紛展現所學精湛廚藝，將努力學習成果化為一道道美食佳作，台南市勞工局特別派員親臨現場嘉勉所有學員，並頒贈結業證書，現場溫馨，正能量滿滿。

▲嘉南藥理大學接受台南市政府委託，辦理2020年專業服務類失業者職業訓練「坐月子服務人員培訓班」，26日舉辦結業成果發表會，展現成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市勞工局表示，「坐月子」是華人一向以來傳統，而此職訓班不僅涵蓋坐月子養生料理、瘦身料理、泌乳料理，更將課程延伸到全方位產婦及嬰幼兒照護，如：產婦產後運動、產婦及嬰兒按摩及乳腺疏通等，除此之外，課程同時教授學員製作各項料理的食譜卡，凸顯學員專業性，並輔以充分職場資訊與職缺媒合，再再都是希望學員能順利就業，成為專業自信「坐月子達人」，看到現場豐碩成果，台南市勞工局也感謝嘉藥為失業者職訓課程的付出。

▲嘉南藥理大學接受台南市政府委託，辦理2020年專業服務類失業者職業訓練「坐月子服務人員培訓班」，26日舉辦結業成果發表會，展現成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此訓練班學員皆是待業者，其中8位是受新冠肺炎影響的非自願性離職者，也有懷孕8個多月的準媽媽，引人注意的是，還有遠從新北市、花蓮來台南參加培訓的學員，來自新北市的黃同學表示，自己至少比較了3個同類型課程後，選擇了嘉藥，因為嘉藥的課程涵蓋範圍從食療到產婦及嬰幼兒照護，課程多元而且資訊標示很清楚，還與業界師資結合，不論師資、助教、同學都很優，她笑著說，自己不只學很多，得到了好多位姊妹，也不小心胖了好幾公斤。

▲嘉南藥理大學接受台南市政府委託，辦理2020年專業服務類失業者職業訓練「坐月子服務人員培訓班」，26日舉辦結業成果發表會，展現成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

已經找到工作的蘇同學也分享，面試官知道她是嘉藥學員，表示對她有信心，她也感受嘉藥好口碑，目前預計9月1日就要報到就職，轉戰職場第二春，在一系列完整的訓練課程，每位學員皆認真好學，也經常將課程重點分享給其他學員，大家彼此期望能順利就業，這段訓練期間，學員們不只學到了有用的技藝，更在彼此互助相處中找回了信心與友情，更激發好學上進心，直呼以後有機會還有再進修，重新定位來讓自己變得更好，也對嘉藥的老師、助教們說出心中感謝。

▲嘉南藥理大學接受台南市政府委託，辦理2020年專業服務類失業者職業訓練「坐月子服務人員培訓班」，26日舉辦結業成果發表會，展現成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥民生學院院長王柏森表示，感謝一直以來台南市勞工局支持與肯定，而每次課程中，結合嘉藥生活應用與保健系專業師資、課程與設備並輔以業界師資，透過實作方式進行訓練，就是要協助失業待職民眾在受訓完成後可以盡快就業，以增進就業率，王院長除了祝福學員們都能找到滿意的工作外，也期勉各位學員繼續提升自己，成為值得信任的「坐月子達人」。

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