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中華醫大烘焙技藝訓練班歡喜結業　學員一展長才創造佳績

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▲中華醫大失業者職業訓練烘焙技藝訓練班的學員歡喜結訓，台南市勞工局長王鑫基、中華醫大校長曾信超（前排左三、左四）為學員祝福與勉勵，學員展示所學成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大失業者職業訓練烘焙技藝訓練班的學員歡喜結訓，台南市勞工局長王鑫基、中華醫大校長曾信超（前排左三、左四）為學員祝福與勉勵，學員展示所學成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

雜糧麵包、手作餅乾、香脆米菒…，各式點心擺好、擺滿，26位參加中華醫事科技大學失業者職業訓練烘焙技藝訓練班的學員，26日上午歡喜慶結業，拿出受訓所學絕活製作各式烘焙點心及伴手禮禮盒展示成果，個個成就感十足。

由台南市勞工局職訓就服中心，委託中華醫大餐旅管理系舉辦的失業者職業訓練烘焙技藝訓練班，總計有26人報名，歷經320小時的課程培訓，在勞工局局長王鑫基、梁偉玲主任、華醫校長曾信超、餐旅系系主任林士民及培訓課程計畫主持人陳南吟老師等人的見證下，歡喜領取結訓證書。

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華醫烘焙技藝訓練班為強化學員技能，課程安排餐旅系副教授級以上師資結合資深的業界烘焙老師共同指導，利用系上新穎完善的專業設備，提昇參訓學員的學習效益。

▲中華醫大失業者職業訓練烘焙技藝訓練班的學員歡喜結訓，台南市勞工局長王鑫基、中華醫大校長曾信超（前排左三、左四）為學員祝福與勉勵，學員展示所學成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

26名學員在320小時的訓練課程中，逐一完成麵包、蛋糕、餅乾及健康在地烘焙產品總計超過150種的配料與實作，特別的是，為讓有心創業的學員多學技能，課程更增加伴手禮禮盒設計，並順應健康飲食潮流，將米穀粉應用於烘焙產品的開發，另再搭配咖啡、茶與花果茶類飲品調製，讓每位學員結訓後具備進入職場所需的技能，順利進入職場一展所學。

課程計畫主持人陳南吟老師表示，受訓期間系上積極安排多間廠商到校進行徵才說明及就業媒合，除讓學員了解就業市場的職缺與工作內容外，更提供學員面試的機會與管道。而26位學員也接受輔導，預計於11月參加烘焙食品丙級麵包考照，儲備就業與創業的基礎能量。

▲中華醫大失業者職業訓練烘焙技藝訓練班的學員歡喜結訓，台南市勞工局長王鑫基、中華醫大校長曾信超（前排左三、左四）為學員祝福與勉勵，學員展示所學成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

結訓典禮上，26位學員展現所學，各式親手設計製作的雜糧麵包、手作餅乾、香脆米菒、茶點、伴手禮禮盒擺滿展示桌，勞工局局局長王鑫基、中華醫大曾信超校長等對學員的表現豎起大拇指稱讚，對學員製作的麵包茶點直呼已達專業級的了，期許並祝福每位學員無論就業或自行創業，皆能發揮所長、創造佳績。

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