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南台別院三好美學營結業　學童感恩喜樂成長滿行囊

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▲佛光山南台別院三好兒童營隊暨青少年空間美學成長營於7月24日下午舉行成果發表結業式，並頒獎表揚績優隊伍與個人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲佛光山南台別院三好兒童營隊暨青少年空間美學成長營於7月24日下午舉行成果發表結業式，並頒獎表揚績優隊伍與個人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

經過4天充實的課程，佛光山南台別院三好兒童營隊暨青少年空間美學成長營於7月24日下午舉行成果發表結業式，今年開辦的營隊除了兒童小小烘焙歡樂營、小小波麗士營和美語國際體驗營之外，還針對青少年開辦空間美學成長營，各個營隊都展現出各自令人驚豔的成果，讓家長們開心歡喜。

▲佛光山南台別院三好兒童營隊暨青少年空間美學成長營於7月24日下午舉行成果發表結業式，並頒獎表揚績優隊伍與個人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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佛光山台南區總住持滿舟法師期勉小朋友要將這四天學習新知的歡喜心轉化為感恩心，感謝父母的付出、老師的教導以及隊輔大哥哥大姊姊的陪伴，並以「雞蛋分享」的寓言故事，來提醒大家不是別人對我們不好，而是我們的要求過多，感恩就是記住別人對你的好。結營不代表結束，代表更多的下一次，南台別院就是大家的家，隨時歡迎大家回來!

▲佛光山南台別院三好兒童營隊暨青少年空間美學成長營於7月24日下午舉行成果發表結業式，並頒獎表揚績優隊伍與個人。（圖／記者林悅翻攝，下同）國際佛光會中華總會台南第五區督導長黃淑美致詞感恩佛祖的庇佑，感謝眾人成就這麼優質的營隊來讓大家成長，希望小朋友能將所學帶回去跟家人分享，敬祝大家平安健康！

▲佛光山南台別院三好兒童營隊暨青少年空間美學成長營於7月24日下午舉行成果發表結業式，並頒獎表揚績優隊伍與個人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南台別院教師分會會長蕭秋香也讚嘆孩子非常有福報，能參加這麼棒的營隊讓智慧要繼續延續，歡迎大家加入佛光這個大家庭，累積良善的種子，影響周圍的人，讓社會更有安定的力量。

▲佛光山南台別院三好兒童營隊暨青少年空間美學成長營於7月24日下午舉行成果發表結業式，並頒獎表揚績優隊伍與個人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

空間美學營執行長張瑜真感謝大家參加空間美學營結業式，恭喜大家踏出舒適圈，來到這個充滿正能量的地方學習和成長，這一期的空間美學夏令營課程圍繞著結構和美學兩大主軸，力求讓每個學員都有實際操作的體驗。星雲大師曾說走出去，不是在有形的空間從這裡走向那裡，而是思想也要走出去，這樣我們的人生才能從突破創新中找到無限的意義。因此，希望每位學員在這次營隊裡，除了技術層面的啟發和提升，更能透過課程的安排，喚起大家對自身文化的情感與認同，為自己生活的土地盡一份心力。

▲佛光山南台別院三好兒童營隊暨青少年空間美學成長營於7月24日下午舉行成果發表結業式，並頒獎表揚績優隊伍與個人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

滿舟法師為空間美學營執行長張瑜真、三好兒童夏令營值星官的殷啟銘和陳宥妤卸下值星帶，感謝三位的努力讓整個營隊順利進行，所有小隊輔們一起表演「我愛歡喜」和「三好歌」兩首曲子，表現出他們的最大的菩薩心和青年力，帶給所有兒夏小朋友許多第一次的美好記憶。

▲佛光山南台別院三好兒童營隊暨青少年空間美學成長營於7月24日下午舉行成果發表結業式，並頒獎表揚績優隊伍與個人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

隨後頒獎時刻登場，滿舟法師頒發精進獎、圓滿獎、三好兒童獎、福慧獎、菩提獎、佛光獎給這次三好兒童營的優秀隊伍，每個人都希望自己的隊伍得獎，歡呼聲此起彼落，除此，亦頒發最佳結構嘻哈獎、最佳卡扣王、最佳懸吊構造獎和創意獎給空間美學的優秀學員們，並致贈感謝狀給所有營隊的幕後工作人員和小隊輔們，感謝他們發心服務。

隨著結業式影片的回顧，看到孩子們在趣味中學習，激發潛在能力、進而肯定自我，讓現場家長都能感受孩子們的成長，感謝南台別院辦理這麼優質的暑假營隊，4天的三好美學營隊就此圓滿落幕。
 

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