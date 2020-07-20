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大店長覓菓烘培五星縣長蛋糕　屏東縣長潘孟安驚艷

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▲屏東縣政府開辦的第6期大店長課程，20日結訓 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府開辦的第6期大店長課程，20日結訓 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府開辦的大店長課程，經7週來密集訓練與討論，28位殯葬、餐飲、設計等店長，於20日在青創聚落舉辦結訓典禮，由縣長潘孟安授證並給予勉勵。縣長潘孟安表示，上任後，縣府積極輔導青年創業，並透過「大店長」、「農業大學」等方式，給予民眾足夠的資源與輔導，成為縣民最強大的後盾。

▲屏東縣政府開辦的第6期大店長課程，20日結訓 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼大店長展現廚藝。

▲屏東縣政府開辦的第6期大店長課程，20日結訓 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潘孟安說，屏東人才輩出，每一位創業者的企業經營能力令人讚佩，而縣府透過辦理「大店長」課程，讓創業者藉此平台可相互交流、諮詢與討論。「大店長」目前已培育6期共163位屏東在地青年創業家穩定發展，並擴大事業體。期盼「大店長聯盟」的創業青年，為屏東縣農林漁牧至餐桌的產業鏈帶來創新與升級！

厚厚一片創辦人吳映廷表示，目前已經有5間店，一路走來跌跌撞撞且親力親為，來上大店長課程後，才知道什麼是管理的精髓，才知道建立工作站標準、管理月曆與年度目標的重要，可以快速協助同仁注意要留心的工作細節，並能快速進入軌道。「每一堂課都非常受用」。

非常具特色的學員還有恆衍生命，教人如何道歉、道謝、道愛、道別；讓潘孟安驚艷覓菓烘培的五星縣長蛋糕；餡料超多且一碗只要35元的榕樹下酸辣湯；人比火兇、掌勺蘊火虎虎生風的東港大華牛排；用20年功夫煮出一碗好吃又具客家文化的老大路關粄仔店；健康美味且蝦膏多到誇張的黃金蝦；一棋入魂，用棋讓孩子安靜的吳圖棋院等

勞動暨青年發展處表示，這一期大店長課程最大的不同是，由學長姐組成助理授課講師負責每堂課的知識傳授，最後再由老師總結、點評，助理講師群共有漫時光早午餐的徐皖台、晨間廚房的黃義升、咕嘰咕嘰早午餐的陳价斌、茂和農場羅秉諺，以及阿漢私廚蔡明漢等組長，透過「教學相長」與「經驗傳承」，使得大店長聯盟成員共好、共榮。

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