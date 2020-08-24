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2020台北台中米其林30家名單公布　林佳龍預告：繼續往南評鑑

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▲▼台北台中米其林指南發布會。（圖／記者周宸亘攝）

▲林佳龍預告，會強烈推薦米其林繼續向南評鑑。（圖／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／台北報導

《台北台中米其林指南2020》今（24）日公布30家摘星名單，交通部長林佳龍表示，明天就是七夕情人節，想帶老婆婉如吃米其林餐廳，雖然可能訂不到位，但他會努力。另外，他也預告，大家期待米其林指南繼續往南，因此會強烈推薦米其林繼續向南評鑑。

▲▼2020台北台中米其林。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

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▲林佳龍今出席2020台北台中米其林發布會。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

▲▼米其林二星得獎大合照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲米其林二星得獎大合照。（圖／記者蔡玟君攝）

《台北台中米其林指南2020》名單公布

⭐️米其林一星蟬聯
1.大腕燒肉專門店
2.教父牛排
3.金蓬萊遵古台菜
4.IMPROMPTU BY PAUL LEE
5.謙安和
6.吉兆割烹壽司
7.侯布雄法式餐廳
8.Longtail
9.明福台菜海產
10. 山海樓
11.MUME
12. 鮨野村
13. 鮨隆
14.大三元
15.天香樓
16.雅閣

⭐️米其林一星新入榜
17.A cut
18.鹽之華（台中）
19.forchetta（台中）
20.渥達尼斯磨坊
21.俺達的肉屋（台中）
22.明壽司

⭐️⭐️米其林二星餐廳
23.JL Studio（台中）
24.logyN
25.RAW
26.祥雲龍吟 Shoun RyuGin
27.鮨天本 Sushi Amamoto
28.態芮 Tairroir
29.請客樓 The Guest House

⭐️⭐️⭐️米其林三星餐廳
30. 頤宮

▲▼2020台北台中米其林。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

▲2020台北台中米其林。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

林佳龍說，交通部觀光局針對國際觀光客進行問卷調查，大家公認台灣值得旅遊的原因，第一名就是「台灣美食」，吸引觀光客因為美食來到台灣，就是讓台灣躍上國際的捷徑！

台灣是美食王國，推廣觀光，結合飲食文化，就是最佳賣點。林佳龍認為，在國際疫情嚴峻的現在，米其林指南仍能順利公布別具意義，突顯台灣防疫有成，更將台灣從防疫大國推向觀光大國。

▲▼台北台中米其林指南發布會。（圖／記者周宸亘攝）

▲林佳龍今出席2020台北台中米其林發布會。（圖／記者周宸亘攝）

2019台北、2020台北及台中之後，大家期待米其林指南繼續往南。林佳龍表示，會強烈推薦米其林繼續向南評鑑。另外，他笑說，明天就是七夕情人節，想帶老婆婉如吃米其林餐廳，知道可能訂不到位，但他會努力。

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