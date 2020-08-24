台北26家、台中4家上榜2020米其林　林佳龍讚：南北吃飽、台中吃巧　

▲林佳龍今出席2020台北台中米其林發布會。（圖／觀光局提供）

記者賴文萱／台北報導

《台北|台中米其林指南2020》於今（24）日於台中國家歌劇院公佈2020台北及台中精選餐廳名單，第3版「雙城指南」共有30家餐廳獲星級餐廳。其中，台北26家及台中4家餐廳上榜，成績表現亮眼；另今年首度增設「米其林年輕主廚大獎」，由俺達的肉屋鍾佳憲榮獲。

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▲2020台北台中米其林得獎餐廳大合照。（圖／觀光局提供）

《台北台中米其林指南2020》名單公布



⭐️米其林一星蟬聯

1.大腕燒肉專門店

2.教父牛排

3.金蓬萊遵古台菜

4.IMPROMPTU BY PAUL LEE

5.謙安和

6.吉兆割烹壽司

7.侯布雄法式餐廳

8.Longtail

9.明福台菜海產

10. 山海樓

11.MUME

12. 鮨野村

13. 鮨隆

14.大三元

15.天香樓

16.雅閣

⭐️米其林一星新入榜

17.A cut

18.鹽之華（台中）

19.forchetta（台中）

20.渥達尼斯磨坊

21.俺達的肉屋（台中）

22.明壽司

⭐️⭐️米其林二星餐廳

23.JL Studio（台中）

24.logyN

25.RAW

26.祥雲龍吟 Shoun RyuGin

27.鮨天本 Sushi Amamoto

28.態芮 Tairroir

29.請客樓 The Guest House

⭐️⭐️⭐️米其林三星餐廳

30. 頤宮

▲林佳龍說，2020米其林指南納入台中，是一個好的開始，有一句話「南北吃飽、台中吃巧」，展現台中是充滿創意、活力的多元城市風貌。（圖／觀光局提供）

交通部長林佳龍致詞時特別表示，We are ready Taiwan！台灣是美食王國，觀光應結合美食文化來推動，據交通部觀光局來台旅客動向調查顯示，台灣的最強項正是美食。

林佳龍說，今天的發表有三個特別的意義，雖然國際疫情仍然嚴峻，但在台灣可以正常的生活，也可以出外旅遊，是很幸福的一件事，台灣已為國際認證是防疫大國，希望擦亮台灣的品牌，從防疫大國成為觀光大國。

第二個意義，米其林指南選擇在國際級的台中國家歌劇院發表，這也是4年前他以台中市長的身份捐贈給文化部；第三個意義，2020米其林指南納入台中，是一個好的開始，有一句話「南北吃飽、台中吃巧」，展現台中是充滿創意、活力的多元城市風貌。

▲林佳龍說，會請米其林指南評估向南的可能性。（圖／觀光局提供）

至於米其林向南的可能性，林佳龍說，會請米其林指南評估，讓美食扮演台灣最好的行銷元素，更鼓勵台灣的主廚與餐廳可以努力多多摘星。

在疫情衝擊下，全球觀光及旅遊相關產業嚴重受挫，為持續支持餐飲及觀光產業，並向世界推廣臺灣美食，交通部觀光局與米其林公司共同製作宣傳影片，透過8位台灣主廚對餐飲產業的熱愛及對台灣不同風貌的喜愛。

觀光局長張錫聰表示，在政府有計畫的推動下，自2018年《台北米其林指南》出版後，各地美食能量的不斷累積，廚師朋友也用「食力」讓世界看見台灣城市的美食魅力，期望美食愛好者一定要持續支持喜愛的餐廳、支持餐飲產業、支持台灣觀光，待全球疾情穩定及邊境開放之際，讓旅客在台灣都可以「安心旅遊」。

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