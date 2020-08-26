韓國近2週疫情飆升！　即起從「中低風險國家」移除

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日宣布，即起韓國從中低風險國家移除。指揮官陳時中表示，韓國近兩週疫情快速上升，以首都圈教會和相關集會活動為主，包括職場、托兒所、養護機構都爆發感染，因此決議從中低風險國家移除。

指揮中心表示，韓國近2週疫情快速上升，疫情以首都圈教會及相關集會活動為中心，擴散至職場、餐飲店、托兒所、養護機構等場域，病例分布亦向全國發散，該國當局研判疫情未達高峰，且有全國大流行風險。

請繼續往下閱讀...

考量韓國疫情持續，即日起將該國自「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」中低感染風險國家移除；而斯里蘭卡近4週疫情穩定下降，且病例以境外移入佔多數，因此即日起由中低風險國家調整為低風險國家，另低風險國家新增「諾魯、東帝汶及模里西斯」共3國。

根據指揮中心監測資料顯示，全球累計23,882,643例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國5,889,364例、巴西3,669,995例、印度3,167,323例、俄羅斯966,189例及南非613,017例為多；另全球已有819,521例死亡，以美國181,123例、巴西116,580例、墨西哥60,800例、印度58,390例及英國41,449例為多。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

最新名單如下：

低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、緬甸、斯里蘭卡、諾魯、東帝汶、模里西斯。

中低感染風險國家/地區：馬來西亞、新加坡、越南。

▲韓國自中低風險國家移除。（圖／指揮中心提供）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來