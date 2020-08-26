菲律賓機場採檢「一個月已檢557人」　51人有症狀、確診11人！

▲菲律賓入境旅客全面採檢至今1個月時間，採檢557人，確診11人。（圖／記者陳弘修攝）

記者趙于婷／台北報導

菲律賓疫情嚴重，台灣7/26宣布菲律賓入境旅客要機場採檢並全面集中檢疫14天。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，7/26-8/15採檢557人，有症狀51人，確診11人，其中沒有症狀506人，只有2確診，主要還是有症狀採檢。

莊人祥指出，菲律賓入境旅客7/26開始機場採檢，8/12送規定全面都要到集中檢疫所，今天剛好一個月，這段期間總共採檢557人，51人有症狀，11人確診，基本還是有症狀才採檢；而除了51名有症狀採檢外，有2為是無症狀，但是密切接觸者和入境隔日出現症狀者，這兩位有可能被檢驗出來。

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▲莊人祥談菲律賓旅客入境台灣狀況。（圖／指揮中心提供）

至於未來政策是否會改變？莊人祥則表示，因為菲律賓入境集中檢疫8/12才開始實施，這塊還會再做評估，後續是否會改用其他政策或是調整方案，還要上簽呈讓指揮官做最後決議。

另外，韓國近2週疫情快速上升，疫情以首都圈教會及相關集會活動為中心，擴散至職場、餐飲店、托兒所、養護機構等場域，病例分布亦向全國發散，該國當局研判疫情未達高峰，且有全國大流行風險，考量韓國疫情持續，指揮中心即日起將該國自「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」中低感染風險國家移除。

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