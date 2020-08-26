輸出至菲律賓個案為菲籍女性白領！工作地、租屋處匡列21人全採檢

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

又確認台灣輸出病例！中央流行疫情指揮中心今（26）日公布接獲菲律賓官方通知一名從台灣返國的30多歲菲籍女性確診。發言人莊人祥表示，該名個案2月27日來台工作，屬於白領階層，目前已經匡列相關接觸者21人，全數進行核酸(PCR)與血清檢測，初步有2人檢測PCR陰性。

中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，我國8月25日接獲菲律賓官方透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知，該國檢出1例自我國入境新冠肺炎陽性無症狀個案。

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指揮中心指出，個案為菲律賓籍30多歲女性，今(2020)年2月27日來台工作，8月19日自台灣出境返回菲律賓，於機場入境時接受採檢，8月21日檢驗結果為陽性。

指揮中心表示，個案在台期間及返菲迄今均無症狀，衛生單位已初步掌握接觸者共21人，包括工作地接觸者、租屋處室友等，其中20人列為居家隔離者對象、1人列為自主健康管理對象。21名接觸者截至目前皆已採檢核酸檢測及血清樣本，2人核酸檢驗陰性、其餘檢驗中；將持續調查個案是否有其他活動軌跡，以匡列可能之接觸者。

▲菲籍女性自台返國檢出COVID-19陽性，指揮中心及地方政府啟動疫情調查。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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