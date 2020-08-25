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普渡只給500元預算！會計「拿抹布來拜」代替毛巾…他傻眼：給好兄弟盥洗的

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▲中元普渡,普渡拜拜,法會,祭祀法會。（圖／記者林世文攝）

▲中元節普渡祭拜好兄弟。（示意圖／資料照）

記者黃可昀／綜合報導

中元節即將到來，不少公司、住家已經在準備普渡的祭拜用品。一名男子日前幫公司採購普渡要用到的東西，結果會計問他「毛巾普渡完要怎麼處理？」由於拜過的不能留著明年繼續拜，所以公司每年都要買新的毛巾，但預算很有限，會計想說能省則省，最後竟然想出「用抹布代替毛巾」的辦法。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，普渡拜完的毛巾通常就會給員工自取或作廢，畢竟拜過的東西不可能重複祭拜，但會計認為每年都要重買很浪費錢，「我聽到這已經很莫名其妙了…就隨口說『毛巾用一用髒了還可以當抹布啊』，管錢的眼睛突然都亮了」，對方提議乾脆直接買抹布來拜，價錢還比較便宜。

請繼續往下閱讀...

▲抹布（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲拜拜的毛巾是要給好兄弟盥洗的，不適合用抹布替代。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

會計還說，反正毛巾用到最後也會變抹布，何不一開始就買抹布？原PO尷尬回應，毛巾是要給好兄弟盥洗的，「妳在家會用抹布替代毛巾擦臉嗎？」雖然最後的討論結果還是決定買毛巾，但會計仍認為毛巾很貴，實在有點浪費預算。原PO透露，「忘了說…我們普渡的預算是500（元）。」

貼文一出引發網友熱議，「預算500....公司484（是不是）快倒了，我們公司今年普渡光金紙就2萬了欸」、「500⋯買麥當勞套餐普渡是不是」、「摳門的是老闆，只給預算500，難怪財務才會想從毛巾那邊省錢 ，真是難為財務了，操碎了心」、「預算500，連全聯都會鄙視你」、「笑死人～500能買什麼，直接整桌都用畫的比較省。」

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