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過期15年的維力炸醬麵「包裝神穿越」0變化！　網見亮點笑回：賺到了

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▲▼過期15年的維力炸醬麵。（圖／翻攝自泡麵公社）

▲包裝幾乎沒改變。（圖／翻攝自泡麵公社）

記者黃可昀／綜合報導

維力炸醬麵已有40幾年歷史，可說是颱風天或是拜拜祭祖的最佳選擇！一名女子日前就在老家翻出「過期15年」的維力炸醬麵素食版，白色泡棉碗配上經典LOGO，造型、配色幾乎和現代版本完全相同，最大亮點就是「建議售價：17元」。

原PO在臉書社團「泡麵公社」表示，她從祖厝挖到這個有效期限到2004年10月23日的維力炸醬麵，再過2個月就滿過期16年，上頭是經典的藍、綠、紅素食版配色，如果是葷食版則是藍、白、紅色，除了些許褪色外，包裝都還很完整，讓她猶豫要不要丟掉，「還是繼續留當古董？」

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▲▼過期15年的維力炸醬麵。（圖／翻攝自泡麵公社）

▲已過期15年多。（圖／翻攝自泡麵公社）

不少網友第一眼就注意到價錢，「賺到了，現在一碗二十幾（元）。」大家也很訝異包裝竟然都沒變，十幾年來維持簡單、顏色亮眼的風格，「這不用留，包裝都一樣，你分享試吃圖吧」、「沒想到包裝設計都沒改過」、「好屌喔！這社團開團以來最陳年的泡麵」、「聽說炸醬愈陳愈香」。

維力炸醬麵可說是大人小孩都愛的國民美食，本站曾報導《萬聖節最本土變裝！　神手媽自製「巨型維力炸醬麵」　家長全跪：開放訂購嗎》去年萬聖節就有家長自製泡麵裝，把兒子打扮成維力炸醬麵，引發廣大網友共鳴，很多人敲碗開放訂購，想借用原PO的巧手讓孩子也扮成台灣美食。

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