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好吃到閉眼！維力炸醬麵最讚吃法你知道幾種？上傳創意料理影片把文青最愛維力零錢包帶回家

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▲維力炸醬麵你都怎麼吃？ETtoday街訪路人們的創意吃法，直接試吃給你看！（影／ETtoday）

▲▼泡麵,維力炸醬麵,創意吃法,限量零錢包。（圖／翻攝自影片）

▲台灣身為泡麵王國，每個人都有自己的獨門泡麵料理，維力炸醬麵乾濕皆可、吃法更是百百種。更棒的是創意吃能有機會抽限量維力零錢包。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

台灣素有「泡麵王國」之稱，葷素皆有、口味多變、湯頭種類豐富，尤其是深夜時分突然想祭五臟廟的時候，來碗香噴噴的泡麵最幸福！每個人的心目中都有一碗「經典」，正港台灣人眼中，乾麵類的長青翹楚就是維力炸醬麵，「乾麵附湯」的兩吃澎湃感完勝其他泡麵，包裝上的復古字體與經典紅藍配色更是深植人心，維力炸醬麵前陣子推出的維力零錢包也因為經典的圖樣設計引發一股搶購潮，由於「戰況激烈」旋即秒殺，買不到的人化悲憤為力量：「既然買不到那就吃爆它！」鹹香炸醬勾起許多人的童年回憶，尤其是家中大拜拜的時候，維力炸醬麵總是成箱成箱地堆，而台灣人創意無限，也因此變化出許多獨門秘方，網路上更是時不時就會引起一陣「最讚維力吃法」的討論。想看看大家的維力菜單有哪些？ETtoday即新聞出發街訪路人最愛的維力炸醬麵吃法，接著隨即試吃評論，同是維力愛好者的你，快點繼續看下去。

▲▼泡麵,維力炸醬麵,創意吃法,限量零錢包。（圖／翻攝自影片）

▲自古以來，維力炸醬麵就分為乾麵派及湯麵派，兩方互戰火力強。

▲▼泡麵,維力炸醬麵,創意吃法,限量零錢包。（圖／翻攝自影片）

▲▼泡麵,維力炸醬麵,創意吃法,限量零錢包。（圖／翻攝自影片）

▲▼泡麵,維力炸醬麵,創意吃法,限量零錢包。（圖／翻攝自影片）

▲路人們提供的創意料理，究竟是真心還是絕情？

來到鬧區街頭隨便抓路人訪問，吃過維力炸醬麵的命中率是百分之百，首先展開的是「乾濕大對決」，雖說維力炸醬麵的設計是乾麵配湯，但還是有很多人展現「只要我喜歡有什麼不可以」的任性，說要吃湯的就要吃湯的！就算被批評成「邪門歪道」也不退縮。身為懂吃的台灣人，自行加料是一定要的，加蛋加青菜都小case，想來點特別的？加上泡菜跟起司就有濃濃韓味；不能出國但好想吃日式炒麵麵包，沒關係，來個大亨堡、把維力炸醬麵夾進去就是炒麵麵包；身為網咖出身的勇者，大膽給出了「花生醬」的想法，鹹甜混搭那個味兒，肯定特別；身為在地青年，這些「崇洋媚外」的吃法通通丟一邊，來份台式小菜「皮蛋豆腐」可能才是道地台灣味；不過除了以上吃法，曾經在網路上引起瘋狂熱議的「布丁」也有路人推薦，據說勇敢加下去之後就會得到一碗豚骨風味的維力炸醬麵，到底路人們是真心還是絕情，讓小編試吃給你看。

▲▼泡麵,維力炸醬麵,創意吃法,限量零錢包。（圖／翻攝自影片）

▲▼泡麵,維力炸醬麵,創意吃法,限量零錢包。（圖／翻攝自影片）

▲微酸泡菜加上淡淡的起司奶香，適度中和炸醬的鹹味，成為小編心目中的第一名。

▲▼泡麵,維力炸醬麵,創意吃法,限量零錢包。（圖／翻攝自影片）

▲▼泡麵,維力炸醬麵,創意吃法,限量零錢包。（圖／翻攝自影片）

▲▼泡麵,維力炸醬麵,創意吃法,限量零錢包。（圖／翻攝自影片）

▲牛奶湯底加上布丁的「豚骨風味」，獲得兩極評價。

▲▼泡麵,維力炸醬麵,創意吃法,限量零錢包。（圖／翻攝自影片）

▲好想吃日式炒麵麵包？自己用維力炸醬麵做做看。

加入花生醬跟煉乳的維力炸醬麵又稱「絕代雙驕」，花生醬加煉乳與炸醬的搭配正是又鹹又甜，還蹦出另一股新滋味，讓試吃員大喊：「香R！」至於炒麵麵包似乎不受青睞，不知道是麵包的問題，還是麵的問題，抑或是兩邊都沒有問題，只是都比較適合成為獨立的個體；泡菜加起司的韓式口味，讓小編好吃到閉眼：「超讚！」淡淡的起司香加上微酸的泡菜，中和了炸醬的鹹，表現不俗；身為台式小菜王者的皮蛋豆腐，跟維力炸醬麵卻有種一山不容二虎的態勢，不如你們就各自稱王，誰都別再讓兩人碰在一起；鹹蛋口味則是有多層次的鹹香感，巧妙融合的滋味成為小編心目中的第二名；最狂的豚骨風濃奶炸醬湯麵，以牛奶取代水、加入湯包與炸醬熬煮出來的湯頭，最後加上布丁畫龍點睛，增添另一股香甜風味，這種超後現代的吃法，有人喜歡有人不喜歡，就算沒有豚骨感，還是成為試吃員心中的NO.1！

▲▼泡麵,維力炸醬麵,創意吃法,限量零錢包。（圖／翻攝自影片）

▲▼泡麵,維力炸醬麵,創意吃法,限量零錢包。（圖／翻攝自影片）

▲既然你那麼有創意，為什麼不說出來讓大家稱讚一下？現在到維力炸醬麵「維力鬥陣呷」粉絲團上傳你的創意料理，就有機會獲得限量零錢包。

身為不專業泡麵料理師，你、你、你、還有你，快來參加「維力炸醬麵創意料理大賽」，到「維力鬥陣呷」臉書粉絲團把你認為最特別的維力炸醬麵吃法影片PO出來，就有機會獲得讓文青們瘋狂的維力炸醬麵限量零錢包，限量100個手腳可要快。

維力炸醬麵創意料理大賽活動網址 ►►►

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