花蓮「紙錢運鈔車」中元淨車　「紙錢集中燒」全年無休

▲▼花蓮環保局於吉安勝安宮舉辦「紙錢收運專車」淨車儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推動中元普渡「紙錢集中焚燒」政策，花蓮縣環境保護局日前於吉安鄉勝安宮舉辦「紙錢收運專車」淨車儀式，由勝安宮主委及環保局共同主持，委請法師進行簡單隆重之誦經助念、除穢儀式，祈求神明及四方好兄弟保佑此行順遂、人車平安。

環保局為兼顧環保與民俗信仰，自2007年起已推廣「集中焚燒」政策，由於民眾環保意識提升，參與的民眾也逐年增加，本年度環保局為求慎重不失禮俗，持續於中元節期舉辦「紙錢集中焚燒」活動，期望讓民眾可以安心將欲焚燒的紙錢，經由法師誦經除穢過的「運鈔車」載運至本縣設有污染防制設備金爐集中焚燒，並同時宣導減量焚燒，以持續維護花蓮良好之空氣品質。

本次活動特別感謝花蓮縣勝安宮配合紙錢集中燒政策，不僅將其環保金爐及銀爐提供鄉親使用，更可有效地降低空氣污染量。經統計從年初至7月已減少PM2.5約0.28公噸，使得花蓮空氣更清新。

▲紙錢預約載運服務全年無休且指派專人至現場收運紙錢。

環保局表示，為了便於民眾響應紙錢集中燒政策，已於統冠、199百貨、家樂福、愛買、社區及寺廟宣導配合紙錢集中收運，另紙錢預約載運服務全年無休，本縣民眾只需於平時上班時段撥打專線電話03-8246850預約收運時間及地點，環保局將指派專人至現場收運紙錢。

紙錢集中焚燒雖可大幅降低對環境的污染，其目的並非鼓勵多燒紙錢，而是基於兼顧環保與傳統信仰下之折衷祭拜方式，另可改以徒手、鮮花蔬果、以功德代金、以米糧代金、環保大面額紙錢等多元化方式替代減量，除可淨化心靈，提升周遭空氣品質，讓大家更健康，不僅得到神明的保佑，更能響應環保，讓民眾可大口呼吸享受好空氣，對自己及家人都是一份福報。

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