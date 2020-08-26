討好她沒結果！專家曝「2心態」男生一定留意...拓展愛好＝魅力值提升

▲專家分享男生2招心態建設，提升自我魅力值。（圖／達志／示意圖）

文／智遠老師

最近，有個男生跟我說，他和一個女生已經認識6個月了，每晚只要有空就會去陪她聊天，訊息一發就是幾十、幾百條的內容。除了每天必說的早安晚安，天天噓寒問暖，每當遇到節日還會變著花樣，送女生各種禮物，口紅、包包、保養品、吃美食都算是基本操作，有時自己甚至還會很細心的DIY，一些很精美的手辦小禮物給她。

在這6個月裡，他對女生的心意從來都沒有變過，他也跟女生明確的告白過好幾次，只不過無一例外，每次告白完，女生總是沒有說出他要的答案，也沒有很明確的答應過他。自己被拒絕了很多次，但是又不甘心就這樣輕易放棄！看到以上的真實故事，不知道正在看這篇的你，是否也有過相同的經歷、相同的感受。

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其實我覺得這樣的回答有一定的道理，但感情這種事，真的是因人而異。3天也好、還是6個月，真的沒有標準答案！有的人說，自己追求一個女生，第一天就吃飯、第二天看個電影、第三天就在一起了。有的男生則是追了幾天，發現女生若是沒有給出多麼明確的回應，他就會直接選擇放棄，直接換一個人追，結果也是不到一個月就在一起了。

有的人，即使追了好幾個月，甚至是好幾年，依然看不到一個結果時，卻依然還在堅持自己的心意，而最後也是在一起了。所以重點不是在於「你追了多久，而是你對自己的心態和情緒是否有把握到位」。

愛情的開始不管男女，去追求自己喜歡的人都是一種很好的體驗。但是我們始終要明白一點，一個人是否願意和你在一起，和你在追她的時間並沒有必然的關聯性！

總體而言來說，判斷到底該放棄、還是堅持的一個標準在於：『在“追”的過程中，自己是否有變得更好、更有價值，精神狀態是否更積極，學業事業是否有在持續提高，整個人是否變得更有活力。而另一個標準在於：是否讓被追的人感覺、感受良好』。

如果你在追求女生的時候，你的心態和情緒是能保持穩定的，不會那麼容易被影響自己的得失心，也沒有過度付出、沒有道德綁架對方，你沒有在這個相處的過程中，變得卑微和討好她，那麼就說明你並沒有在追求當中迷失了自己。

你如果要是真的很喜歡這個女生，你的確可以再堅持堅持下去，不要輕言放棄。但是如果說，你一直追求下去的目的，就只是為了去感動這個女生而已，透過花時間、花錢來討好她，她拿了你的不少好處，也是不會給你一個好的結果。這時候你趕緊放棄吧！你就是被人當成備胎了.....你得知道有一種愛就叫做放手。所以，自己的心態控制，真的很重要！

那關於在追求女生時的心態建設，我下面提出幾個小建議給你參考吧！

一、學習轉移注意力

大多數的時候，你的難過也會存在，失望也會，會有這些原因都是因為你太過於關注她的行為了，一天24小時，你可能18個小時都在想她。如果你有這麼多的時間可以利用，何不嘗試一下增加自己的興趣呢？因為你的興趣是會成為你吸引女生的魅力與價值的喔！

比如讓自己健個身、學畫畫、唱歌跳舞等等之類，或者來一場隨性的旅遊也好，當然，如果你喜歡打遊戲，看劇也是一種方式，只是前面的方式，除了幫助你轉移注意力，還會讓你打開新的社交圈，認識到其他新朋友或新對象！當你嘗試了足夠多的事物，你就會慢慢發現，世界真的很大，愛情真的很渺小。

心情要是不好就去跑個步，抒壓一下。願意旅遊散心的就去旅遊，能跟朋友說的就跟朋友說說，能跟家人說的就跟家人說說。要是自己負面情緒越來越多，只會讓你做出更多不可收拾的錯事，讓你們的關係越變越惡劣而已。

▲多拓展新的社交圈，說不定會遇見命中註定的那個她。（圖／達志／示意圖）

二、建立新的社交關係

如果說要給一個實在的建議，我會說相比於夜店這種短平快的社交平台認識女生，我反而覺得書店、展覽館可能還更穩妥一點。誰不喜歡一個內心世界豐富的人呢？願意花時間增加知識的男生，內涵一定在線。

現在的書店，也變得越來越有社交屬性，點上一杯咖啡、拿著一本書，為你和她的初次見面，創造了一個絕佳的聊天氛圍。當然，當你在書店遇到一個想要認識的女生時，就要從精神層面來和她互動，可以用你們正在看的書為聊天的切入點，顯得自然得體。當然，你也可以和女生聊聊戲劇或電影，畢竟文藝、文青類的女生都喜歡追求這些。

這樣你們的聊天話題就會越來越多，彼此加好友什麼的那都是基本操作了。類似的社交方式，當然不只有這些。還有很多你可以去嘗試，比較桌遊，登山，旅遊等等，最好是結合個人的興趣，這樣就比較自然得體，沒有的話就選擇一個你自己比較擅長的去發展。

為什麼我會鼓勵你們多多出去社交，多認識新朋友呢？當然這裡的意思，不是要你們一直去撒網。我記得以前看一本書的時候，有個作家曾經說過一句話，讓我感受滿深的，他說：「當初驚艷，完完全全，只因世面見的少」。

在兩性關係中的意思就是說，只有當你認識更多的女生，可能才知道原來自己一股腦追求的那個她，並沒有像你想像中的那麼驚艷。你也不是真的喜歡她，只是喜歡追求她。同時，多社交也就意味著，遇到你命中註定的那個女生的機會就越大。

總結：

各位男生給你們一個建議，當你在追求女生的過程不順利，總是想不通時，請你們一定要拋開在內心當中的這個觀念：“為什麼我這麼優秀，她卻不接受我？”追女生的時候，無論是「追和吸引都需要主動」，可問題是追的讓人有壓迫感，追求方常常會不顧被追求方的感受而做出許多自鳴得意、自以為感動。

但實際卻是令人乍舌的事件：比如送貴重的物品、在人家樓下擺出一千朵玫瑰花或蠟燭心、當著許多人的面表白、或者是弄出什麼事件或放出一些消息，把你喜歡她的事實弄得沸沸揚揚、滿城皆知。

在這裡我要“代表”一切遭受類似襲擊的受害者發出聲明：追太久或太猛，都是不道德的！不道德是因為，這樣的男生不懂換位思考，不明白女生的真實意願和需求，用輿論綁架或道德綁架的方式來“要脅”對方跟你好，實在無禮、也自私。

所以你要做的第一件事是：“反思自己”，也問問自己：為什麼會追一個人這麼久？希望大家都能從今天的內容中，重新找到自己的定位，追到自己喜歡的女生。

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99