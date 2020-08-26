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不畏鬼月忌諱結婚　新北73對新人七夕圓滿登記成家

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▲ 不畏鬼月忌諱結婚 新北73對新人七夕圓滿登記成家。（圖／新北市民政局提供）

▲ 不畏鬼月忌諱結婚，新北73對新人七夕圓滿登記成家。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

25日是七夕情人節，雖然傳統習俗中「鬼月」避諱婚嫁，但2020年適逢雙春兼閏月大好年，「鬼月」宜訂婚嫁娶的好日子高達16天，其中七夕也屬黃道吉日，因此不少新人特地選在今天登記結婚；新北市各戶所應景打造特色結婚留影專區，並致贈結婚紀念甜蜜小物，吸引73對新人在七夕圓滿成家。

民政局長柯慶忠表示，近年新人喜愛以特殊或有諧音寓意的日子作為結婚紀念日，各戶所也會精心打造不同主題的結婚拍照專區，今年七夕主題活動精彩多元，掀起新人打卡拍照熱潮，例如，中和戶所推出七夕復古風華「喜結良緣」婚攝區，致贈因志玲姊姊婚禮爆紅的「蛋願人長久」四囍蛋禮，祝賀新人「良緣誕（蛋）生」。

此外，樹林戶所以氣球巧思佈置，重現璀璨星空銀河鵲橋浪漫場景，贈送「七夕日曆木質鑰匙圈」，意涵「想要（鑰）和你一起繫（夕）住幸福」；三峽戶所則主打牛郎織女伴隨多彩喜鵲月前相會，結合在地特色農產品碧螺春、蜜香紅茶及心型濾茶器，祝願新人心心相印、甜甜蜜蜜。

▲ 不畏鬼月忌諱結婚 新北73對新人七夕圓滿登記成家。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北市各戶所應景打造特色結婚留影專區，並致贈結婚紀念甜蜜小物。

因應新冠肺炎疫情不宜出國，鶯歌戶所貼心打造浪漫度假海島風景，致贈手持風扇，讓新人在夏日陽光、沙灘及綠光森林椰子樹浪漫氣息中，「扇」風乘涼傳情意；此外，金山戶所創意取材當地百年傳統捕魚技法「蹦火仔」，打造七夕入夜時分漁火點點、星空相輝映的「蹦火情緣」拍照專區，美不勝收，並特別贈送浪漫氛圍好禮「呆呆熊氣氛小夜燈」助眠。

住中和的新人顏小姐笑說，荷蘭籍老公對東方文化深感興趣，喜愛農曆年節團圓氛圍，也特別選在七夕情人節辦理結婚登記，今日特別邀請高齡90歲的奶奶和外婆觀禮，見證幸福成家。

汐止戶所新人顧先生笑說，與老婆鍾小姐透過網路交友軟體認識，初次見面一見鍾情，原訂2020年3月宴客結婚，卻因疫情延後，好不容易等到疫情趨緩，趕緊在七夕情人節套牢她，要在往後的每一天甜蜜過情人節；在林口戶所登記結婚的陳先生表示，與大學同學韓小姐愛情長跑了7年，特地選在七夕情人節結婚，因為浪漫、好記且慶祝交往7年開花結果。

戶政科長顏耀明說，依據新北市近5年七夕結婚統計資料，2018年適逢農民曆宜嫁娶，高達71對新人不畏鬼月登記結婚，2016年則因農民曆忌嫁娶，僅24對新人登記結婚；2020年七夕雖受新冠肺炎疫情影響，但逢黃道吉日，共計73對新人登記結婚，與2019年36對相比，仍增加37對結婚，是2019年的2倍。

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