好感訊號要懂看！專家曝男生「太急躁」常錯失機會...1招秒從備胎轉正

▲試探好感訊號的路上，把重心放在提供更多的個人價值，讓女生更了解你。（圖／免費圖庫pakutaso）

文／亞當老師

『她現在對我的感覺是什麼呢？她喜歡我嗎？ 』在我任職情感導師這11年的經驗中，我相信很多單身的朋友，在面對自己心儀的對象時，心中常常揣測的就是上面這種想法，甚至有些人需要看到女生給予足夠的好感訊號，才會有勇氣繼續追求下去。

今天的文章要探索的主題是『女生的好感到底是怎麼來的？』 。在我的觀念中，我很強調愛情中的因果關係，因為沒有因，就不會有果，這個是非常直接又明白的事情，沒有存在任何模糊空間。我告訴自己的觀念是『如果我沒有持續提供實質上，能讓女生感受到的價值，那麼女生會突然莫名喜歡我的機會，就真的是比被雷打到還要低 』

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就因為如此，我不會去猜女生是不是喜歡我。我在試探女生好感訊號的這條路上，我會把自己的重心放在提供女生我更多的個人價值，讓女生更了解我。至於這邊提到的價值是什麼，在我之前寫的文章之中也常提到這樣的觀念。

因為在跟女生認識的初期，常常女生的好感訊號都未必會很明顯，甚至我也清楚的明白這個女生目前對我的感覺是有限的 。但是我也不會因為這樣就打退堂鼓，這是因為我清楚的明白，我跟女生就還剛認識，女生對我一無所知，她不會這麼容易就喜歡我，她對我有這些反應都是正常的，我要做的事情就很簡單，就只要『精進自己待人接物的能力，持續提供女生更多我個人價值與魅力 』。

你也許會想，難道這樣就行了？你沒聽錯，這一切就是這麼簡單。當你在女生心中的價值，還沒有累積到那個讓女人心動的『閥值』之前，你真的不用去煩心，女人到底有沒有喜歡自己。我覺得很多男性同胞會想很多原因在於，就是對於女性心理琢磨的太少，又太於急躁 。

撇除掉拜金女或是瞎妹不談，絕大多數的女人都會認為挑選男人，就像是買奢侈品一樣的概念，存在著一種怕買錯，買之前會多方比較的態度。這是為什麼？這是因為當女人選擇一個伴侶時，她除了要奉獻她的精神、青春、時間之外，在肉體跟生命安危等等，這都是女人會考量的點。



因為這個世界這麼亂，她要怎麼知道眼前這個男人是不是善類？會不會交往前一個樣子，交往後又是另外一個樣子？這男人靠得住嗎？會不會始亂終棄？會不會有些奇怪的嗜好或性格，嚴重威脅自己的生命安全？以上都是女生需要評估的 。

▲在面對男性追求者，女生通常會從過去失敗經驗中告訴自己要再多觀察。（圖／取自免費圖庫pixabay）

另外，再加上人是一種會學習的動物，並且會從過去自己或是他人失敗經驗中，記取教訓。正因如此，當一個女生在面對潛在的追求者時，過去自己或是他人的經驗會告訴她，自己應該要多看看，多瞭解，正是因為這樣的思維，所以很多女生在面對男生試圖接近她的時候，都會採取一種愛理不理的觀望態度。

以女人的角度而言，當她可以打從心底認識你是一個好的對象之前，她對你的態度都是在評估，在觀望的 。正因如此，接觸女人正確的態度，應該就是要沈得住氣，盡你所能，將你身上的『價值』透過不同的管道和途徑讓女人知道。

這結果也反映在我前面提到的態度，我說要做的事情就很簡單。『精進自己待人接物的能力，持續提供女生更多我個人價值與魅力』只有當女生慢慢累積她對你的好印象之後，也才會開始慢慢地信任你這個人，進而願意跟你談到更多深入的面向。

但是我發現很多男性同胞，大多數都是愛情經驗不多的新手，心裡面就是一股說不出的急躁，一方面自己呈現給對方的魅力和價值就已經是二二六六了，然後又會堅持自己的眼光很高，東挑西挑要找正妹，又要求女生一定要很快的給予回覆，或是答應邀約之類的。

當你看完這篇文章的概念之後，你是不是覺得，這樣子貪快的思維，真的是還蠻可笑的嗎？希望透過這篇文章的觀念，能讓你重新反思，在跟女人互動的過程中，這好感度到底是怎麼生成的，也讓你在明白前因後果的前提下，慢慢的調整這種貪快的思維，別再整天胡思亂想的去猜，女生是不是喜歡自己。因為只有真正的腳踏實地，你才能真正地擁有愛情。

本文作者

情感導師 亞當，帶領『幸福拼圖Zec99』團隊舉辦近百場的聊天實戰課程，幫助學員釐清個人聊天盲點，建立自信。參與過無數人際關係及行銷課程培訓，如『NLP』、『心理學』、『成功學』等等。從認知、社會、行為、情感，四大面向幫助男女建立自我自信與個人價值。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99