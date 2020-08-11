自以為是的幽默感！專家曝「追妹核心價值」讀懂她：重點抓錯穩失敗

▲追女生核心不在於幽默風趣，重點是你能否瞭解女生的個性與需求。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／亞當老師

我已經嘗試了好多網路方法，我還要繼續下去嗎？最近我常常遇到一種朋友，就是已按照網路上說的聊天心法，去跟女生聊天，卻常常碰壁的那種人。

多半這樣的人遇到我，都會滿臉憂愁的告訴我，他喜歡一個人，而且已經在網路上做了多少功課，準備了很多聊天話題，嘗試了多久，但是就是一直沒辦法達成他原本設定的愛情目標。這樣的結果讓他覺得很痛苦，萬念俱灰。但是不知道這當下，到底是要選擇放棄？還是要繼續在這看不到結果的現況做努力？



每當看到朋友的這些經歷，總是讓我感嘆，就是做一件事情，如果連最基本的觀念都已經偏差，那麼根本就不用去談後續會有什麼結果。這情況就像是你想要種蘋果樹，但實際上你拿到的種子卻是橘子樹的，如此一來，無論你再努力的去澆水灌溉，最終它長出來的，你覺得會是蘋果樹，還是橘子樹？

請繼續往下閱讀...

從這個例子當中，就很明白的告訴我們，很多事情，如果一開始觀念想法就已經是偏差了，那麼我們所追求的結果，不就是一個『假議題』（正確地來說，是不會實現的議題）。



為什麼會提到這個觀念，這就是因為很多朋友在愛情上的困擾，全部都是這種一開始就已經出錯的觀念所造成，也就是他的一切努力，都是在『假議題』上打轉，這樣要怎麼出現理想的結果呢？

▲幽默風趣不是讓女人決定跟你在一起的關鍵。（圖／視覺中國）

我最常見到的問題就是，許多人心中盤算一定要給喜歡的女生帶來幽默風趣的感受。所以無論是在聊天話題的準備上，或是在自我提升的面向，都是要讓自己變成風趣。但是問題來了『幽默風趣』就是讓女人決定跟你在一起的關鍵嗎？

正確地來說，幽默風趣可以讓女生願意多花一些時間來認識你，就好比前面提到的種果樹，如果你多施點肥，多澆水，可能果樹會長的必較好，而幽默風趣就是在幫助你的果樹成長的肥料。但是無論你的肥料再好，但是一開始要種蘋果樹，如果你使用的是橘子樹的種子，那麼最後的結局是...



或者是你麼肥料再好，但是你肥料的比例不知道怎麼拿捏，如果你一下加太多，對果樹就變成一種負擔，或是你加太少，果樹根本感受不到。甚至更嚴格的是，每種果樹的生長屬性都不同，你必須要夠懂它，你才有可能調配出最適合它的肥料比例。

所以說到這，不知你有沒有發現，在種果樹的世界中，肥料本身已經不是重點，重點是怎麼施肥，才是重點。在愛情的世界也是，到底如何幽默風趣已經不是重點，重點是你能否瞭解女生的個性與需求，做出正確的應對，這才是追求女生的核心。

今天這篇文章，是要你去反思，自己在與女生相處上的困境，是技巧不足造成的問題，還是一開始其實在觀念上就已經偏差。因為大多數的情況都是，你自己一直認定的問題點，往往不是核心問題，反倒是你從來沒有正視過的問題，才是改變現況的關鍵。唯有你想通這當中成敗的關鍵，才能夠讓你真正的來到目標的彼岸。



本文作者

情感導師 亞當，帶領『幸福拼圖Zec99』團隊舉辦近百場的聊天實戰課程，幫助學員釐清個人聊天盲點，建立自信。參與過無數人際關係及行銷課程培訓，如『NLP』、『心理學』、『成功學』等等。從認知、社會、行為、情感，四大面向幫助男女建立自我自信與個人價值。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99